Владельцы iPhone 17 и iPhone Air собрались вместе, чтобы рассказать правду о своих ощущениях от новинок

Фото: Unsplash



Покупатель нового iPhone 17 Pro Max создал ветку на форуме MacRumors, чтобы другие владельцы новинок написали свои впечатления от них. Оказалось, что людям нравятся новые айфоны. Покупатель нового iPhone 17 Pro Max создал ветку на форуме MacRumors, чтобы другие владельцы новинок написали свои впечатления от них. Оказалось, что людям нравятся новые айфоны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«[Купил] Air на 512 ГБ, чёрный. Аккумулятор лучше, чем у моего 12 Mini. Я доволен тем, что он мне предложил».

Другой владелец Air купил версию Sky Bly и отметил, что ему он «кажется белым». Форумчанин с ником 4sallypat написал так:





«Обожаю свой новый Air! Время работы от аккумулятора просто потрясающее. Гораздо легче и тоньше = лучше для моих артритных рук. Прощай, 16 Pro!»



Фото: 4sallypat / MacRumors



Пользователи iPhone 17 Pro тоже отметились на форуме. Один из покупателей сообщил, что купил оранжевую версию на 256 Гб, но потерпел фиаско с чехлами Apple: оранжевый силиконовый оказался слишком ярким и вернулся в магазин, а Clear Case человек сдал обратно из-за белой вставки сзади. В итоге он купил полностью прозрачный Spigen и доволен.



Другой форумчанин написал: «Мне нравится 17 Pro, но не нравится iOS 26 😅». Еще один с ним не согласился и сказал: «Обожаю свой PM 17 и iOS 26!» Разумеется, не обошлось и без базового iPhone 17: фанаты хвалят Apple за унификацию функций, благодаря которой покупатели меньше испытывают «синдром упущенной выгоды» при выборе модели. Пользователи iPhone 17 Pro тоже отметились на форуме. Один из покупателей сообщил, что купил оранжевую версию на 256 Гб, но потерпел фиаско с чехлами Apple: оранжевый силиконовый оказался слишком ярким и вернулся в магазин, а Clear Case человек сдал обратно из-за белой вставки сзади. В итоге он купил полностью прозрачный Spigen и доволен.Другой форумчанин написал:. Еще один с ним не согласился и сказал:Разумеется, не обошлось и без базового iPhone 17: фанаты хвалят Apple за унификацию функций, благодаря которой покупатели меньше испытывают «синдром упущенной выгоды» при выборе модели.

Сам автор ветки признался, что обожает свой 17 Pro Max и подчеркивает:. Другой владелец этой же модели написал, что он тоже очень доволен смартфоном, так как он «соответствует [его] ожиданиям».К обсуждению подключились покупатели других моделей линейки, и первыми стали владельцы iPhone Air. Один написал:, а другой расширил:. Еще один человек написал так: