Владельцы iPhone Air в панике: смартфоны «окирпичиваются», причина неизвестна

Олег


Пользователи инновационного смартфоны Apple начали сталкиваться со странной проблемой — устройство выключается и больше не подает признаков жизни. Об этом пишет Phone Arena. 

Согласно источнику, баг проявляется, когда уровень заряда iPhone Air падает до критического 0% или около того. Устройство гаснет и не включается, даже если подключить его к зарядному устройству. Никаких признаков жизни он не подает: ни звуков, ни вибрации, ни оповещений на экране. Причины такого поведения смартфона пока неясны, Apple не комментировала этот баг. 

Опытным путем пользователи нашли разовое решение проблемы: вместо двустороннего USB-C кабеля они подключают провод с USB-A на одной стороне, и телефон оживает. Похоже, что некоторые Type-С зарядные блоки слишком «умные» для оживления полностью разряженного iPhone Air, поэтому «глупый» кабель USB-A решает проблему. К слову, некоторые устройства с портом USB-С в принципе не заряжаются от двусторонних кабелей — бритвы, триммеры, зубные щетки и даже портативные колонки. 
3
Источник:
Phone Arena
Рекомендации

Рекомендации

