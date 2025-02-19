Владельцы iPhone и AirPods наконец получат опцию, которая много лет радует пользователей Android

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Apple протестировала реверсивную зарядку и внедрит её в будущие iPhone спустя много лет после изобретения этой опции. Подробности собрали в MacRumors.

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Свежим инсайдом поделился пользователь китайской соцсети Weibo. Он сообщил, что Apple впервые протестировала в реальных условиях реверсивную беспроводную зарядку для iPhone 17 Pro. С помощью этой опции можно будет «передавать энергию на другие устройства Apple» — то есть, похоже, компания искусственно ограничит совместимость и не позволит заряжать от нового айфона что попало.

Инсайдер утверждает, что выходная мощность реверсивной зарядки от iPhone составит 7,5 ватт и этого хватит для зарядки AirPods и Apple Watch. Похоже, что зарядить другой айфон от iPhone 17 Pro будет по-прежнему нельзя; по крайней мере, в инсайде об этом ничего не говорится.

Реверсивная беспроводная зарядка давно и успешно применяется в Android-смартфонах самых разных брендов. Она очень полезна для быстрой подзарядки наушников или смарт-часов; к примеру, опцией могут пользоваться владельцы девайсов Galaxy. Несомненно, реверсивная зарядка в iPhone 17 очень порадует всех владельцев AirPods и будет дополнительной причиной обновить айфон. 


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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2155
tellurian
Так в часах и наушниках некоторых разные зарядки. Не любые можно будет заряжать. Жаль, что сразу не сделали универсальную. Теперь развели зоопарк. 4 заряжаются от зарядки от часов, про2 от другого типа.
2 часа назад в 18:06
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