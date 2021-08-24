

В Роспотребнадзор и Государственную думу начали поступать жалобы от пользователей iPhone — по их словам, на устройстве нет предустановленного российского ПО, а при попытке их установить россиянин видит ошибку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, некоторые владельцы iPhone крайне недовольны, что их устройство не соответствует действующему законодательству. Например, при первой активации системы девайс не позволяет установить отечественные приложения — процесс заканчивается ошибкой. Но даже если список российского ПО отображается корректно, его легко можно свернуть, пропустив этап загрузки отечественного софта.



Заявители возмущены таким халатным отношением компании Apple к законодательству России. Они считают, что «яблочники» просто обходят действующие нормативы, и на самом деле не исполняют их добросовестно. А Антон Горелкин, депутат Госдумы, в своем Telegram-канале приводит цитату из еще одной жалобы:



«В моем айфоне по умолчанию стоит поиск от Google. Не помню, чтобы вообще была возможность выбора наших "Рамблера" или "Яндекса"»





Роспотребнадзор подтвердил, что в течение августа к ним поступало несколько устных и одно письменное обращение по схожим проблемам. В учреждении напомнили, что товар без предустановленного отечественного ПО может быть признан некачественным и покупатель вправе требовать замены устройства по гарантии или возврата уплаченных за него денег. Однако эксперты считают, что Apple ничего не нарушает, так как возможность закрыть окно с предложением российского софта не запрещена текущим законодательством.



Ранее мы опубликовали Депутат вошел в положение граждан и уже обратился в Роспотребнадзор и Минцифры, чтобы эти ведомства разобрались в ситуации и принудили Apple к добросовестному исполнению российского законодательства.Роспотребнадзор подтвердил, что в течение августа к ним поступало несколько устных и одно письменное обращение по схожим проблемам. В учреждении напомнили, что товар без предустановленного отечественного ПО может быть признан некачественным и покупатель вправе требовать замены устройства по гарантии или возврата уплаченных за него денег. Однако эксперты считают, что Apple ничего не нарушает, так как возможность закрыть окно с предложением российского софта не запрещена текущим законодательством.Ранее мы опубликовали обновленный список ПО , которое должно быть предложено российскому потребителю на любом смартфоне в 2022 году. Кроме того, Google Samsung сейчас ведут суды с российскими властями за право работать на территории страны.





