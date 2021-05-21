15 мая 2021 года — начиная с этой даты пользователи WhatsApp, отказавшиеся принять новое соглашение, могут начать испытывать проблемы со связью. В частности, мессенджер оставляет за собой право рандомно ограничить возможность совершать или принимать звонки, отвечать на сообщения, а при его использовании будет регулярно возникать надоедливое уведомление с требованием согласиться на новые условия. Эксперты выяснили, что такое поведение WhatsApp явным образом нарушает правила магазина приложений Apple App Store, и, как следствие, может быть удален из него.
По сути, WhatsApp в стремлении получить согласие на передачу данных от 100% пользователей прибегает к крайним мерам — а эти меры в итоге делают приложение практически бесполезным для владельца iPhone. Однако правила App Store гласят: «Приложения должны позволять пользователю получать то, за что он заплатил [или что ему было обещано], без выполнения дополнительных задач. … Приложения не должны требовать, чтобы пользователи оценивали приложение, смотрели видео… включали отслеживание или предпринимали другие аналогичные действия для доступа к контенту или использования приложения». Выходит, что для полноценного использования WhatsApp владельцу iPhone необходимо выполнять дополнительные действия — а это как раз то, чего не позволяет магазин Apple. Вполне логично, что такое поведение может привести к удалению WhatsApp из App Store — а значит, пользователи iPhone окончательно лишатся это мессенджера на своих устройствах. К слову, WhatsApp сейчас остается единственным из популярных мессенджеров, который не работает на iPad и не имеет для него отдельной версии приложения. Похоже, в ближайшем будущем он может пропасть и для iPhone. Это будет большим ударом для фанатов WhatsApp, так как iOS и iPadOS конструктивно не позволяют устанавливать приложения из сторонних источников или установочных пакетов.
Ранее WhatsApp внедрил функцию, которой нет больше ни в одном популярном мессенджере. Однако, исключая этот факт, он не является незаменимым — тот же Telegram не уступает ему в удобстве, при этом выигрывая в количестве возможностей.
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