Владельцы iPhone по всему миру в восторге от iOS 18, и вот почему

Олег

iOS 18


Компания Apple традиционно отчиталась о темпах внедрения новых ОС 2024 года спустя девять месяцев после их релиза. Похоже, обновления получились очень удачные.

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По данным компании, прямо сейчас iOS 18 уже установлена на 88% айфонов, выпущенных в последние 4 года — сюда относятся iPhone 13 и более новые. При этом количество установок на всех активных iPhone в мире чуть ниже — 82%. «Восемнашка» опережает свою предшественницу по этим показателям: за аналогичный период прошлого года iOS 17 была установлена на 86% и 77% айфонов соответственно.

На iPad пользователи обновляются традиционно медленнее, чем на iPhone. Сейчас iPadOS 18 установлена на 81% айпадов, выпущенных за последние 4 года, а от всех активных айпадов в мире на 18-ке работает 71%. Эти цифры тоже обходят iPadOS 17, которая демонстрировала 77% и 68% за тот же срок прошлого года.

По мнению MacRumors, переходить с 17 на 18 версию пользователей стимулируют возможности более удобного оформления рабочего стола, а также нейросетевые фичи. Даже в России, где не работает Apple Intelligence, все равно можно использовать некоторые инструменты вроде «волшебного ластика» для фото. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+741
Ckor_30
«Сам себя не похвалишь — никто не похвалит»
час назад в 15:11
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kardigan
+4008
kardigan Ckor_30
Ага. Хочешь лучшей интеграции компа и айфона-обновись, подключить часы с более свежей прошивкой -будь добр обнови телефон. И т.д и т.подобное.
У меня 14-ый на нём 18.1 Все устраивает и обновлять не собираюсь пока что то да не вынудит🤣
28 минут назад
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