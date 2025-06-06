Владельцы iPhone по всему миру в восторге от iOS 18, и вот почему

Компания Apple традиционно отчиталась о темпах внедрения новых ОС 2024 года спустя девять месяцев после их релиза. Похоже, обновления получились очень удачные.
На iPad пользователи обновляются традиционно медленнее, чем на iPhone. Сейчас iPadOS 18 установлена на 81% айпадов, выпущенных за последние 4 года, а от всех активных айпадов в мире на 18-ке работает 71%. Эти цифры тоже обходят iPadOS 17, которая демонстрировала 77% и 68% за тот же срок прошлого года.
По мнению MacRumors, переходить с 17 на 18 версию пользователей стимулируют возможности более удобного оформления рабочего стола, а также нейросетевые фичи. Даже в России, где не работает Apple Intelligence, все равно можно использовать некоторые инструменты вроде «волшебного ластика» для фото.
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