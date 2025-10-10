Владельцы iPhone срочно обновите Telegram: завезли редизайн Liquid Glass, комментарии в звонках и много других нововведений







Разработчики мессенджера Telegram выпустили одно из самых объёмных обновлений за последние месяцы с редизайном, отдельными темами в ботах и кучей других прикольных фич.

Теперь в групповых звонках и видеочатах появились комментарии и реакции — их можно отправлять прямо во время разговора, чтобы подтвердить информацию, выразить эмоцию или задать вопрос. Такие сообщения отображаются на экране участников ненадолго, а один смайлик без текста превращается в анимированную реакцию. Нововведение доступно в группах до 1000 человек.Пользователям iOS наконец-то доступен редизайн в стиле Liquid Glass — прозрачные панели с мягким преломлением света теперь используются в навигации, клавиатуре и стикерпаде. Telegram адаптировал интерфейс под обновлённые стандарты iOS 26, чтобы он стал ближе к системному стилю Apple.Также появились заметки к контактам: теперь можно добавить личный комментарий о человеке — где познакомились, чем занимается, или любую другую информацию, видимую только вам.В карточке контакта также можно предложить пользователю добавить день рождения — после этого в чате появится сообщение, позволяющее внести дату одним касанием. А в разделе настроек теперь доступны расширенные параметры оформления профиля: можно менять цвета и узоры, включая фон из коллекционных подарков. Некоторые подарки дают уникальные стили ответов и ссылок — очередной эксклюзив для подписчиков Telegram Premium.ИИ-боты теперь поддерживают отдельные темы, что позволяет вести несколько диалогов одновременно, а также показывают ответы в реальном времени — без ожидания окончания генерации. Разработчики смогут монетизировать свои решения через платные подписки.Подарки получили улучшенный интерфейс, возможность удаления подписей и отображение коллекций, размещённых в блокчейне через Fragment. Также появилось официальное мини-приложение для сообщений об ошибках и предложений — теперь идеи и отчёты можно отправить прямо из Telegram.Обновление вышло в день рождения Павла Дурова — ему исполнился 41 год, но праздник он, по традиции, отмечать не стал.