Владельцы iPhone срочно обновите Telegram: завезли редизайн Liquid Glass, комментарии в звонках и много других нововведений

Фархад

Telegram

Разработчики мессенджера Telegram выпустили одно из самых объёмных обновлений за последние месяцы с редизайном, отдельными темами в ботах и кучей других прикольных фич.

Теперь в групповых звонках и видеочатах появились комментарии и реакции — их можно отправлять прямо во время разговора, чтобы подтвердить информацию, выразить эмоцию или задать вопрос. Такие сообщения отображаются на экране участников ненадолго, а один смайлик без текста превращается в анимированную реакцию. Нововведение доступно в группах до 1000 человек.

Пользователям iOS наконец-то доступен редизайн в стиле Liquid Glass — прозрачные панели с мягким преломлением света теперь используются в навигации, клавиатуре и стикерпаде. Telegram адаптировал интерфейс под обновлённые стандарты iOS 26, чтобы он стал ближе к системному стилю Apple. 

Также появились заметки к контактам: теперь можно добавить личный комментарий о человеке — где познакомились, чем занимается, или любую другую информацию, видимую только вам.

В карточке контакта также можно предложить пользователю добавить день рождения — после этого в чате появится сообщение, позволяющее внести дату одним касанием. А в разделе настроек теперь доступны расширенные параметры оформления профиля: можно менять цвета и узоры, включая фон из коллекционных подарков. Некоторые подарки дают уникальные стили ответов и ссылок — очередной эксклюзив для подписчиков Telegram Premium.

ИИ-боты теперь поддерживают отдельные темы, что позволяет вести несколько диалогов одновременно, а также показывают ответы в реальном времени — без ожидания окончания генерации. Разработчики смогут монетизировать свои решения через платные подписки.

Подарки получили улучшенный интерфейс, возможность удаления подписей и отображение коллекций, размещённых в блокчейне через Fragment. Также появилось официальное мини-приложение для сообщений об ошибках и предложений — теперь идеи и отчёты можно отправить прямо из Telegram.

Обновление вышло в день рождения Павла Дурова — ему исполнился 41 год, но праздник он, по традиции, отмечать не стал.
2
Источник:
Telegram
Комментарии

Hello!
+765
Hello!
Liquid Glass вообще че то не заходит и не привыкается. Первая ось, которую хочется откатить. Она как-то не юзабельна именно визуально. Хоть 16ы покупай)
Вчера в 20:56
#
+553
d’Autriche Hello!
Есть такое. Красиво, но бесполезно и неудобно. Даже семерка в этом плане лучше была. Со временем может доведут до ума
Вчера в 21:22
#
+337
needmusic
Liquid Glass по концепции, конечно, интересный — преломления там всякие, на презентации смотрелось классно. Когда начинаешь пользоваться — на второй день эти преломления уже мозг игнорирует и концентрируется на недостатках. Для меня один из главных — уведомления. Они теперь отображаются на стекляшках прозрачных. При любом фоне неравномерном (а это почти любой фон-картинка) читаемость падает. Проверил на iOS 18 -там все уведомления имели почти непрозрачный фон.
В ios26 можно включить «меньше прозрачности» но ее становится не меньше — она просто исчезает и дизайн совсем уныл. Для себя нашел выход — равномерный фон поставил. Раньше менял картинки а теперь будет вот так. Эх.
2 часа назад в 21:48
#