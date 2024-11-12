Владельцы iPhone стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

«Трейд-ин — это отличная возможность для владельца смартфона получить существенную скидку на новый гаджет, при этом не уделяя времени на поиск покупателя для своего нынешнего устройства. Мы предлагаем удобный, безопасный и быстрый сервис, в рамках которого наш клиент получает профессиональное обслуживание на каждом этапе: от оценки смартфона до непосредственно выкупа», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

В России за прошедший год значительно вырос интерес к сдаче смартфонов в трейд-ин. В объединённой розничной сети МегаФона и Yota за 10 месяцев текущего года приняли в трейд-ин на 120% гаджетов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чаще всего сдают смартфоны Samsung, а вот наилучшую динамику за год показали iPhone.Samsung второй год подряд остаются лидерами среди смартфонов, сдаваемых в трейд-ин: с января по октябрь 2024 года на устройства этого бренда пришлась треть всех сделок по программе. В тройку лидеров вошли также Xiaomi и iPhone: их доля среди сдаваемых в трейд-ин смартфонов составила 22% и 18% соответственно. При этом доля Apple даже выросла: в аналогичном периоде прошлого года она составляла всего 11%.В деньгах лидеры те же, однако первенство принадлежит Apple: второй год подряд на эти смартфоны приходится половина средств от сдачи по трейд-ин. Доля Samsung так же, как и в натуральном выражении, составляет треть от всех сдаваемых смартфонов, однако динамика несколько подросла и составила 32% против 28% в январе-октябре 2023 года. Xiaomi занимает третью строчку с 8%.Чаще всего среди смартфонов Samsung сдают Galaxy A10 (32 ГБ), Galaxy A50 (64 ГБ) и Galaxy A51 (64 ГБ). У Xiaomi это Redmi 9C NFC (64 ГБ), Redmi Note 9 (64 ГБ) и Redmi 9 (64 ГБ). Среди устройств от Apple чаще приносят iPhone 11 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 (128 ГБ).В целом же интерес россиян к программе за год резко возрос: за 10 месяцев 2024 года число принятых смартфонов стало выше на 120%, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах показатель вырос почти в 5 раз.Средний срок владения смартфонами в последние годы вырос и сейчас составляет 4,5 года. На продолжительность пользования гаджетами влияют такие факторы, как качественный и доступный ремонт устройств, широкое предложение по обновлению ПО для смартфонов, выпущенных более трёх-пяти лет назад. Сказывается и бережливое отношение самих владельцев, которые более чем в половине случаев используют различные защитные устройства (плёнка, чехлы и т.д.) для гаджетов.Программа трейд-ин действует в МегаФоне с 2017 года и доступна по всей РФ. Она позволяет сдать старое устройство и получить скидку на покупку нового гаджета, аксессуара, настройки или страховки. В программе участвуют устройства всех брендов, по трейд-ин можно купить даже смартфоны последних моделей. Сотрудник розничной сети оценивает смартфон в информационной программе и называет стоимость выкупа, также клиент может сделать это самостоятельно до визита в офис на сайте МегаФона. На стоимость влияют как эстетическое, так и техническое состояние гаджета. При сдаче старого устройства с покупателем заключается договор купли-продажи на выкуп. Стоимость старого устройства идет в зачёт покупки нового товара или выплачивается на карту клиента.