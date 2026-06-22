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Владельцы иномарок получают от налоговой счета на миллионы рублей
Россияне, купившие автомобили марок Kia, Škoda, Chevrolet и Hyundai в Казахстане в период с апреля 2024 года по октябрь 2025 года, столкнулись с требованиями Федеральной таможенной службы о доплате утилизационного сбора. При ввозе машин владельцы уже платили утильсбор — например, около 300 тысяч рублей за автомобиль с двигателем до двух литров, после чего получали электронные ПТС и ставили транспорт на учёт в России. Теперь ФТС доначисляет суммы от 1 до 4 миллионов рублей с учётом индексации и пеней. Причина — введение так называемой компенсационной формулы, которая включает не только сам утильсбор, но и разницу между налогами и пошлинами, недоплаченную при ввозе.
Особенно показателен случай владельца Kia Sorento, который при ввозе уплатил 844 тысячи рублей утильсбора, а затем получил требование доплатить ещё 1,265 миллиона рублей, а также пени сверху — 335 тысяч рублей.
За последние полгода аналогичные уведомления получили тысячи автовладельцев. После массовых обращений Генпрокуратура указала на нарушения в работе таможенных органов — сотрудники несвоевременно выявляли случаи неполной уплаты, а доначисления ведут к росту социальной напряжённости. Ведомство предложило устранить нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц. Несмотря на это, платить всё же придётся — таможня продолжает рассылать уведомления, а оспорить это можно только через суд. По оценкам экспертов, под доначисления могут попасть от 30 до 50 тысяч машин по всей России, в том числе приобретённые в автосалонах.
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