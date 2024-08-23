Владельцы Mac взвыли от новой массовой проблемы. Теперь ничем не лучше Windows



В сети появились подробности новой атаки вредоносного ПО, нацеленной исключительно на macOS. Исследователи безопасности были вынуждены опубликовать публичное предупреждение.



Владельцы Mac обычно считают, что надежно защищены от вирусов и троянов, в отличие от Windows-пользователей, но это далеко не так. Согласно MacRumors, новый троян получил название Cthulhu Stealer. Он коварно маскируется под безобидный полезный софт вроде CleanMyMac, GTA VI и даже под пакет утилит Adobe, чтобы привлечь пользователя и проникнуть на компьютер. После установки и попытки открыть зараженную утилиту встроенный в macOS Gatekeeper выдаст стандартное предупреждение об отсутствии у нее подписи, которое можно обойти одним нажатием.







Если приложение всё-таки запускается, троян моментально проникает в недра системы и начинает «высасывать» личные данные пользователя: аккаунты в «Связке ключей», историю посещений и cookie из браузеров, учетные записи Telegram, криптокошельки и так далее. Всё это сразу же отправляется на сервера хакеров. Особая опасность стилера в том, что он продается в аренду в даркнете всего за $500; это означает, что им потенциально может воспользоваться любой хакер, независимо от целей и локации.