Владельцы некоторых iPhone остались без Telegram во всём мире. Проблема серьёзная

В этом месяце Павел Дуров выпустил несколько весомых обновлений своего мессенджера, но пользователи старых iPhone и iPad внезапно остались без Telegram. Приложение вылетает сразу после запуска или просто отображает чёрный экран. Рассказываем, что делать в такой ситуации.

С выходом обновления Telegram 12.6.2 в App Store владельцы гаджетов на iOS 15 и iOS 16 (16.7.15) столкнулись с проблемами. Причём у большинства апдейт установился автоматически. Сбросы, очистка памяти и переустановка не помогли решить проблему. Благо у Telegram есть страница для багов, где можно изложить свою проблему.На момент публикации статьи администрация мессенджера отметила, что она в курсе проблемы и уже готовит новый патч Telegram для iPhone и iPad на старых версиях iOS.Что делать в текущей ситуации, если срочно нужен доступ? Воспользоваться веб-версией через браузер Safari. Для этого нужно перейти по ссылке web.telegram.org и авторизоваться. Скорее всего, следующее обновление Telegram выйдет в эти выходные.