Владельцы AirPods Pro 3 продолжают находить новые проблемы







На Reddit продолжают появляться жалобы владельцев На Reddit продолжают появляться жалобы владельцев AirPods Pro 3 , которые столкнулись с проблемой статического шума при включенном активном шумоподавлении. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователи описывают странные звуки как статический шум, небольшое шипение, белый шум, звуки дождя и океана. В основном проблема проявляется при отсутствии воспроизведения, когда включён режим активного шумоподавления или прозрачности.Некоторые из владельцев заменили AirPods Pro 3 по гарантии, но даже после этого столкнулись с той же проблемой. Единственный способ полностью избавиться от статического шума — отключить активное шумоподавление и прозрачность.Пока неясно, связан ли шум с аппаратным или программным обеспечением, но если это программная проблема, Apple может решить её в будущих обновлениях прошивки.