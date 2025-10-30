Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Владельцы AirPods Pro 3 продолжают находить новые проблемы

Фархад

AirPods Pro 3

На Reddit продолжают появляться жалобы владельцев AirPods Pro 3, которые столкнулись с проблемой статического шума при включенном активном шумоподавлении.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователи описывают странные звуки как статический шум, небольшое шипение, белый шум, звуки дождя и океана. В основном проблема проявляется при отсутствии воспроизведения, когда включён режим активного шумоподавления или прозрачности.

Некоторые из владельцев заменили AirPods Pro 3 по гарантии, но даже после этого столкнулись с той же проблемой. Единственный способ полностью избавиться от статического шума — отключить активное шумоподавление и прозрачность.

Пока неясно, связан ли шум с аппаратным или программным обеспечением, но если это программная проблема, Apple может решить её в будущих обновлениях прошивки.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Найден самый ужасный дефект AirPods Pro 3. У наушников лётная болезнь
Качество AirPods может сильно пострадать в будущем
Apple уже готовит следующие AirPods и новый чип H3

Рекомендации

Рекомендации

Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов
One UI 8 превращает смартфоны Galaxy в iPhone. Отказаться нельзя, придется привыкать
Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+80
sergey.sachkov
Подумал о двух моментах:
1. Вероятно, плохо прилегают амбушюры и/или пространство ушного прохода не изолировано. Заметил, что когда я только располагаю наушник в ухе, я слышу шум и «свист», который явно продуцирует наушник. Но когда наушник уже расположен в ухе и амбушюр плотно прилегает, то этот «свист» исчезает.
2. Возможно, они слышат проявление собственного тиннитуса.
12 секунд назад
#