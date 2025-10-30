Владельцы AirPods Pro 3 продолжают находить новые проблемы

На Reddit продолжают появляться жалобы владельцев AirPods Pro 3, которые столкнулись с проблемой статического шума при включенном активном шумоподавлении.
Некоторые из владельцев заменили AirPods Pro 3 по гарантии, но даже после этого столкнулись с той же проблемой. Единственный способ полностью избавиться от статического шума — отключить активное шумоподавление и прозрачность.
Пока неясно, связан ли шум с аппаратным или программным обеспечением, но если это программная проблема, Apple может решить её в будущих обновлениях прошивки.