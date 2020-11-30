





Владельцы PlayStation 5 обнаружили, что встроенная функция «Поделиться» содержит фильтр ненормативной лексики и не позволяет игрокам публиковать сообщения с матом в твиттер. Сообщается, что эта находка не всегда верно срабатывает, помечая посты, которые не содержат ругательства.Самое интересное, что фильтр отсутствует в списке родительского контроля PS5, и, судя по всему, его нельзя отключить. Журналисты сайта The Gamer собственноручно убедились в наличии этой функции, опубликовав скриншоты с её работой. Они подтвердили, что отключить её невозможно, а Sony нигде не упоминает о фильтрации сообщений.Это довольно странное решение, создающее тревожный прецедент, поскольку вполне можно было оправдать цензуру враждебной лексики, но цензура повседневных ненормативных оборотов выглядит несколько странно. Зачастую такие слова и фразы мы используем в обычной беседе. Также наличие подобного вызывает сомнение из-за того, что в конечной точке публикации (Twitter) отсутствуют подобные практики.Таким образом получается, что Sony навязывает свои правила игрокам о поведении в сети, а это в свою очередь не должно касаться компании. Также это выглядит как попытка цензурировать негативные высказывания в целях создания максимально «позитивного» образа в сети. Сайт The Gamer обратился в Sony за комментариями, но до сих пор их не получил.