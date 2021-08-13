В сети начали появляться жалобы на перегрев нового смартфона POCO F3 GT. Об этом рассказал зарубежный ресурс Gizmochina со ссылкой на профильные форумы и сообщения пользователей.
Некоторые владельцы нового POCO F3 GT жалуются, что их устройство очень быстро перегревается. В обычном использовании это почти не проявляется, но стоит запустить игру — смартфон «раскаляется» настолько, что его становится сложно держать в руках.
С толку сбивает тот факт, что повышенный нагрев появляется не у всех пользователей. Возможно, играет роль качество оптимизации игры или её обновления — на данный момент «пострадавшие» не смогли выявить закономерность. У некоторых смартфон греется до невозможности, тогда как другие совершенно не видят проблем.
Xiaomi уже подтвердила наличие бага с нагревом на POCO F3 GT, упомянув его в отчете об ошибках MIUI — там говорится, что данный аппарат сталкивается с проблемами повышенного нагрева на MIUI 12.5.4.0.RKJINXM, и что эта проблема будет решена в будущем «обновлении метода управления температурой».
Курьезность этого бага состоит в том, что POCO F3 GT является разогнанной, «игровой» версией обычного POCO F3. При этом повышенный перегрев возникает как раз в тех задачах, для которых этот смартфон был создан — в играх.
Ранее на аномальный нагрев жаловались пользователи флагманского Mi 11. Один из блогеров даже попытался остудить его, погрузив в воду, и получил любопытный результат.
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Шлак он и в африке шлак, наш же переработанный мусор нам же обратно и продают, за немалые деньги)