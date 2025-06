Владельцы прошлогодних Galaxy попробуют One UI 8 уже в июне

Компания Samsung готова начать распространение первой бета-версии Компания Samsung готова начать распространение первой бета-версии One UI 8 на большее количество своих смартфонов. Об этом пишет Gizmochina. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE.

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4.

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+.

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A14 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A06.

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro.

Согласно источнику, в бета-программу уже включены смартфоны модельного ряда Galaxy S25, и их владельцы при желании могут обновиться и попробовать новые фичи прошивки. Теперь же инсайдер @tarunvats33 сообщил, что тестовая сборка скоро прилетит и на более старые смартфоны.Дл конца июня попробовать One UI 8 на базе Android 16 смогут пользователи смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 FE и Galaxy S24 Ultra. Пока неясно, распространится ли бета-тестирование на модельные ряды A и М, но вот полный список смартфонов, которые получат релизную One UI 8:Также Samsung объявляла, что будущие Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 будут работать под управлением One UI 8 из коробки. Релиз этих смартфонов ожидается в июле.