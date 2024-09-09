Владельцы российских Google-аккаунтов столкнулись с тревожным ограничением, которого раньше не было

Пользователи из России жалуются на невозможность подтверждения номера телефона в аккаунтах Google. Об этом пишет ТАСС.
Сообщения о неизвестной ранее ошибке поступают из разных источников: пользователи жалуются в соцсетях и на сайте поддержки самой Google, также об этом написали российские СМИ. Проблема возникает при создании нового Google-аккаунта: на всех этапах регистрация проходит успешно, однако последний шаг пройти не удается — система просит подтвердить «человечность» с помощью СМС-кода, при этом российский номер сайтом не принимается. При попытке его ввести пользователь видит сообщение «этот номер нельзя использовать для подтверждения».
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Сообщается, что использование ПО для смены виртуального местоположения не решают проблему; также ничего не меняется при попытке ввести номера разных российских операторов. Возможно, ограничение введено со стороны Google, поскольку на системный сбой это совсем не похоже; однако в форме выбора номера всё еще присутствует вариант +7 (Россия). Сама компания ситуацию пока не комментировала; в ветке сайта поддержки Google с жалобой на проблему модератор ответил: «Эта проблема массовая. С ответом вернусь позже».