Владельцы российских Google-аккаунтов столкнулись с тревожным ограничением, которого раньше не было



Пользователи из России жалуются на невозможность подтверждения номера телефона в аккаунтах Google. Об этом пишет ТАСС.



Сообщения о неизвестной ранее ошибке поступают из разных источников: пользователи жалуются в соцсетях и на сайте поддержки самой Google, также об этом написали российские СМИ. Проблема возникает при создании нового Google-аккаунта: на всех этапах регистрация проходит успешно, однако последний шаг пройти не удается — система просит подтвердить «человечность» с помощью СМС-кода, при этом российский номер сайтом не принимается. При попытке его ввести пользователь видит сообщение «этот номер нельзя использовать для подтверждения».







Сообщается, что использование ПО для смены виртуального местоположения не решают проблему; также ничего не меняется при попытке ввести номера разных российских операторов. Возможно, ограничение введено со стороны Google, поскольку на системный сбой это совсем не похоже; однако в форме выбора номера всё еще присутствует вариант +7 (Россия). Сама компания ситуацию пока не комментировала; в ветке сайта поддержки Google с жалобой на проблему модератор Сообщается, что использование ПО для смены виртуального местоположения не решают проблему; также ничего не меняется при попытке ввести номера разных российских операторов. Возможно, ограничение введено со стороны Google, поскольку на системный сбой это совсем не похоже; однако в форме выбора номера всё еще присутствует вариант +7 (Россия). Сама компания ситуацию пока не комментировала; в ветке сайта поддержки Google с жалобой на проблему модератор ответил : «Эта проблема массовая. С ответом вернусь позже».