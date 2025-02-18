Владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra в шоке от покупки — смартфон живет своей жизнью

Компания Samsung пропустила недоработку в своем флагманском смартфоне Galaxy S25 Ultra — пользователи жалуются, что девайс заряжается рандомным образом. Об этом пишет WCCF Tech.

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Жалобы на новинку Galaxy появляются на Reddit и тематических форумах, в том числе на сайте сообщества самой Samsung. Покупатели S25 Ultra сердито пишут, что смартфон ведет себя своенравно: то запускает зарядку, то останавливает её, то меняет скорость и мощность зарядки рандомным образом. Даже когда на экране отображается режим Super Charging 2.0, процесс всё равно продвигается очень медленно.По итогу подключенный к зарядке S25 Ultra без конца включает и выключает питание, издавая соответствующий звук. Использование оригинального зарядного устройства 45 ватт с USB-С не решает проблему. А еще заранее невозможно предугадать, когда именно смартфон будет готов к работе, и это крайне раздражает, когда у вас есть всего 20-30 минут для зарядки.На днях Samsung выпустила первое обновление ПО для линейки Galaxy S25; пока неясно, решает ли оно эту проблему.