Владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra в шоке от покупки — смартфон живет своей жизнью

Фото: Samsung
Компания Samsung пропустила недоработку в своем флагманском смартфоне Galaxy S25 Ultra — пользователи жалуются, что девайс заряжается рандомным образом. Об этом пишет WCCF Tech.
По итогу подключенный к зарядке S25 Ultra без конца включает и выключает питание, издавая соответствующий звук. Использование оригинального зарядного устройства 45 ватт с USB-С не решает проблему. А еще заранее невозможно предугадать, когда именно смартфон будет готов к работе, и это крайне раздражает, когда у вас есть всего 20-30 минут для зарядки.
На днях Samsung выпустила первое обновление ПО для линейки Galaxy S25; пока неясно, решает ли оно эту проблему.
Компания Samsung пропустила недоработку в своем флагманском смартфоне Galaxy S25 Ultra — пользователи жалуются, что девайс заряжается рандомным образом. Об этом пишет WCCF Tech.
По итогу подключенный к зарядке S25 Ultra без конца включает и выключает питание, издавая соответствующий звук. Использование оригинального зарядного устройства 45 ватт с USB-С не решает проблему. А еще заранее невозможно предугадать, когда именно смартфон будет готов к работе, и это крайне раздражает, когда у вас есть всего 20-30 минут для зарядки.
На днях Samsung выпустила первое обновление ПО для линейки Galaxy S25; пока неясно, решает ли оно эту проблему.
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