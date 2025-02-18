Владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra в шоке от покупки — смартфон живет своей жизнью

Олег

Фото: Samsung

Фото: Samsung

Компания Samsung пропустила недоработку в своем флагманском смартфоне Galaxy S25 Ultra — пользователи жалуются, что девайс заряжается рандомным образом. Об этом пишет WCCF Tech.

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Жалобы на новинку Galaxy появляются на Reddit и тематических форумах, в том числе на сайте сообщества самой Samsung. Покупатели S25 Ultra сердито пишут, что смартфон ведет себя своенравно: то запускает зарядку, то останавливает её, то меняет скорость и мощность зарядки рандомным образом. Даже когда на экране отображается режим Super Charging 2.0, процесс всё равно продвигается очень медленно.

По итогу подключенный к зарядке S25 Ultra без конца включает и выключает питание, издавая соответствующий звук. Использование оригинального зарядного устройства 45 ватт с USB-С не решает проблему. А еще заранее невозможно предугадать, когда именно смартфон будет готов к работе, и это крайне раздражает, когда у вас есть всего 20-30 минут для зарядки.

На днях Samsung выпустила первое обновление ПО для линейки Galaxy S25; пока неясно, решает ли оно эту проблему. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

tellurian
+2159
tellurian
Софтовый баг. Поправят.
час назад в 17:23
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Ckor_30
+712
Ckor_30
Это же андроид Google всегда жил своей жизнью .
18 минут назад
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