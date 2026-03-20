Владельцы смартфонов Galaxy готовятся получить суперфункцию из iPhone, iPad и Mac

Олег


Компания Samsung скоро внедрит поддержку AirDrop в свои смартфоны Galaxy. Об этом пишет SamMobile. 

Согласно источнику, главный операционный директор мобильного подразделения Samsung Чхве Вон-джун на недавней пресс-конференции в Японии сообщил, что поддержка AirDrop будет добавлена ​​в серию Galaxy S26. Это произойдет поэтапно через обновления ПО. После флагманов опция, несомненно, дойдет и до других моделей. 

Речь идет о кроссплатформенной совместимости Quick Share и AirDrop, которую в прошлом году разработала и относительно успешно запустила Google в своем Pixel 10. Благодаря ей можно передавать данные между устройствами Apple и Android-смартфонов напрямую, без интернета и сторонних приложений. Google уже заявляла, что позже фича раскатится на другие смартфоны и бренды — вероятно, Samsung будет в числе первых. 
Источник:
SamMobile
Комментарии

+43
TheEwb
Не сделают, айрДроп кидает все вся в своей экоСистеме, на уровне Самсунга его эксплойт если сделают то его сломают и он уйдет во все андроид устройства
час назад в 13:09
#