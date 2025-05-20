Владельцы смартфонов Samsung Galaxy A, возрадуйтесь! Для вас вышло обновление One UI 7







Компания

Компания Samsung продолжает активно распространять стабильную версию One UI 7. Если в прошлом месяце прошивку получили только флагманы, теперь настала очередь середняков из серии Galaxy A.

Обновление уже стало доступно для ряда моделей: Galaxy A55 и A35 получили его в Европе, а Galaxy A54, A15 и A16 — в Южной Корее. В ближайшие недели One UI 7 доберётся и до европейских версий Galaxy A54, A15 и A16. Прошивка основана на Android 15 и включает в себя все ключевые нововведения системы, патч безопасности от 1 мая и некоторые изменения интерфейса. Обновление уже стало доступно для ряда моделей: Galaxy A55 и A35 получили его в Европе, а Galaxy A54, A15 и A16 — в Южной Корее. В ближайшие недели One UI 7 доберётся и до европейских версий Galaxy A54, A15 и A16. Прошивка основана на Android 15 и включает в себя все ключевые нововведения системы, патч безопасности от 1 мая и некоторые изменения интерфейса. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Отметим, что Samsung уже готовит релиз One UI 8. Новая оболочка дебютирует в июле вместе со складными флагманами Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.