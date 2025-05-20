Владельцы смартфонов Samsung Galaxy A, возрадуйтесь! Для вас вышло обновление One UI 7

Фархад

A54

Компания Samsung продолжает активно распространять стабильную версию One UI 7. Если в прошлом месяце прошивку получили только флагманы, теперь настала очередь середняков из серии Galaxy A.

Обновление уже стало доступно для ряда моделей: Galaxy A55 и A35 получили его в Европе, а Galaxy A54, A15 и A16 — в Южной Корее. В ближайшие недели One UI 7 доберётся и до европейских версий Galaxy A54, A15 и A16. Прошивка основана на Android 15 и включает в себя все ключевые нововведения системы, патч безопасности от 1 мая и некоторые изменения интерфейса.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отметим, что Samsung уже готовит релиз One UI 8. Новая оболочка дебютирует в июле вместе со складными флагманами Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Когда выйдет One UI 8 для смартфонов Samsung Galaxy? Компания уже обозначила сроки
Samsung Galaxy S25 Edge — первый ультратонкий флагман и потенциальный хит
Раскрыты 3 причины установить One UI 8 на Galaxy Watch

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии