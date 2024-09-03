Владельцы старых iPad нашли планшетам неожиданное применение. Обновления Apple больше не нужны

Олег

Фото: WCCF Tech


В сети появилась информация о кастомизации старых моделей iPad, которые давно не поддерживаются самой Apple. Устройства получают вторую жизнь и снова становятся полезными для своих владельцев.

Согласно WCCF Tech, новое применение старым планшетам нашли пользователи из Китая. Они придумали, как использовать iPad с дисплеем Retina в роли портативного внешнего дисплея для компьютера — с помощью специально созданного адаптера Embedded DisplayPort (eDP). В результате продолжается полезное использование самой крутой и неустаревающей части айпада — Retina-матрицы, которая всё еще очень хороша даже в 2024 году (если не считать 60 Гц).

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Судя по всему, китайцы снимают оригинальный корпус с планшета и помещают дисплей с материнской платой в более компактный пластиковый корпус. На AliExpress таких адаптеров пока не наблюдается. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

kardigan
+3703
kardigan
Что за лажа Шура.! Использовать старый дисплей в 60гц!
2024. Скоро 2025!
час назад в 15:50
#
+40
makc80
iPad 3,4,5 в продаже есть на алике, от 1,5к
52 минуты назад
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