Владельцы только этих Apple Watch смогут установить watchOS 26. Остальные в пролете

Вместе с релизом iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe компания Apple также порадовала владельцев смарт-часов. Обновление watchOS 26 предлагает изменённый интерфейс и несколько долгожданных функций. Но какие модели можно будет обновить? Хорошая новость — Apple решила не урезать старые часы в обновлении. Апдейт получат все модели, которые работают на watchOS 11.

Речь идёт о следующих моделях:

Apple Watch SE (2-го поколения);

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch Series 9;

Apple Watch Series 10;

Apple Watch Ultra;

Apple Watch Ultra 2.

Сразу отметим, что доступность всех новых функций может зависеть от региона и модели часов. Также для корректной работы часов с watchOS 26 вам потребуется iPhone с iOS 26 на борту.