Владельцы только этих Apple Watch смогут установить watchOS 26. Остальные в пролете

Фото: Apple
Вместе с релизом iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe компания Apple также порадовала владельцев смарт-часов. Обновление watchOS 26 предлагает изменённый интерфейс и несколько долгожданных функций. Но какие модели можно будет обновить? Хорошая новость — Apple решила не урезать старые часы в обновлении. Апдейт получат все модели, которые работают на watchOS 11.
Речь идёт о следующих моделях:
- Apple Watch SE (2-го поколения);
- Apple Watch Series 6;
- Apple Watch Series 7;
- Apple Watch Series 8;
- Apple Watch Series 9;
- Apple Watch Series 10;
- Apple Watch Ultra;
- Apple Watch Ultra 2.
Сразу отметим, что доступность всех новых функций может зависеть от региона и модели часов. Также для корректной работы часов с watchOS 26 вам потребуется iPhone с iOS 26 на борту.