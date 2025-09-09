Владельцы только этих Apple Watch смогут установить watchOS 26. Остальные в пролете

Олег
Фото: Apple

Вместе с релизом iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe компания Apple также порадовала владельцев смарт-часов. Обновление watchOS 26 предлагает изменённый интерфейс и несколько долгожданных функций. Но какие модели можно будет обновить? Хорошая новость — Apple решила не урезать старые часы в обновлении. Апдейт получат все модели, которые работают на watchOS 11.

Речь идёт о следующих моделях:

  • Apple Watch SE (2-го поколения);
  • Apple Watch Series 6;
  • Apple Watch Series 7;
  • Apple Watch Series 8;
  • Apple Watch Series 9;
  • Apple Watch Series 10;
  • Apple Watch Ultra;
  • Apple Watch Ultra 2.

Сразу отметим, что доступность всех новых функций может зависеть от региона и модели часов. Также для корректной работы часов с watchOS 26 вам потребуется iPhone с iOS 26 на борту. 
