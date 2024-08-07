Владельцы видеокарт NVIDIA получили очень полезное обновление фирменной утилиты

Александр



Компания NVIDIA обновила программу NVIDIA App, которая предназначена для обновления драйвера, управления настройками видеокарты и многого другого. В неё перебралось несколько функций из старого приложения NVIDIA Experience.

В частности, пользователи теперь могут включить технологии масштабирования RTX Video Super Resolution и RTX Video HDR, а также настроить интенсивность их использования. Эти технологии позволяют задействовать искусственный интеллект при воспроизведении видео через YouTube или локальные плееры для увеличения разрешения, детализации и глубины динамического диапазона изображения, тем самым значительно повышая качество записей в реальном времени.

В NVIDIA App также появились настройки ориентации экрана, разрешения и частоты обновления. В перспективе разработчики добавят в программу настройки G-Sync, звука и вывода изображения на несколько мониторов с возможностью выбора разрешения для каждого из них.

Ранее в NVIDIA App появилась возможность вывода поверх игр информации об использовании ресурсов видеокарты и других компонентов компьютера, а также автоматическая настройка качества графики для установленных игр. Кроме того, эту программу можно использовать для записи игрового процесса с выбором уровня качества видео и возможностью быстрого запуска и остановки с помощью горячего сочетания клавиш.
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