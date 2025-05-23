Владимир Путин подписал новый закон о такси. Больше никаких иномарок!

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Президент России подписал закон, регулирующий деятельность такси. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Стоит отметить, что это не конец. С января 2027 года минимальный порог для участия автомобиля в тендерах на госзакупки повысится до 3500 баллов, а с 2028-го — до 3700. То есть спустя пару лет требования будут более строгими, чем сейчас. Если машина не проходит по ним, ее просто не внесут в реестр такси, а значит работать на ней будет нелегальным занятием.
Всё же закон содержит некоторое послабление. Он не будет распространяться на авто, которые внесены в реестр такси до 1 марта 2026 года. Это значит, что водители могут успеть попасть туда на своих иномарках и таксовать, пока машина будет «жива». В дальнейшем сменить ее получится либо на отечественный, либо на китайский автомобиль, который собирают в РФ; другие модели не пройдут регистрацию в реестре.