Владимир Путин подписал новый закон о такси. Больше никаких иномарок!

Олег

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 


Президент России подписал закон, регулирующий деятельность такси. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, теперь федеральный закон № 580-ФЗ совершенно точно вступает в силу с 1 марта 2026 года. С этому моменту все желающие работать в легковом такси должны сменить свои автомобили на те, которые соответствуют законодательству. Для такси подходят машины, набравшие минимум 3200 баллов по шкале локализации. Вот здесь мы публиковали список конкретных моделей и брендов, которые соответствуют этому требованию прямо сейчас.

Стоит отметить, что это не конец. С января 2027 года минимальный порог для участия автомобиля в тендерах на госзакупки повысится до 3500 баллов, а с 2028-го — до 3700. То есть спустя пару лет требования будут более строгими, чем сейчас. Если машина не проходит по ним, ее просто не внесут в реестр такси, а значит работать на ней будет нелегальным занятием.

Всё же закон содержит некоторое послабление. Он не будет распространяться на авто, которые внесены в реестр такси до 1 марта 2026 года. Это значит, что водители могут успеть попасть туда на своих иномарках и таксовать, пока машина будет «жива». В дальнейшем сменить ее получится либо на отечественный, либо на китайский автомобиль, который собирают в РФ; другие модели не пройдут регистрацию в реестре. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+4
redlac77
это как я понял бизнес больше не будет, правильно?...
час назад в 20:11
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+7
nomer08
Не жили хорошо и не будем начинать. Неплохо будет, если по радио не только шамана разрешать крутить.
час назад в 20:15
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