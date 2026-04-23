Владимир Путин объяснил отключение мобильного интернета в российских городах

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что ограничения в работе мобильного интернета в крупных городах связаны с предотвращением терактов. По его словам, в таких ситуациях в приоритете находится безопасность людей. Глава государства также отметил, что информирование о предстоящих отключениях может нанести ущерб оперативной работе. При этом он указал на необходимость информировать граждан об уже введённых ограничениях и обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими структурами.

Путин поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов в периоды ограничения мобильного интернета. Речь идёт, в частности, о портале «Госуслуги», записи к врачу, платёжных системах и других социально значимых ресурсах. Президент также затронул тему развития интернета в сельской местности, отметив, что появление высокоскоростного доступа в сеть естественным образом замедляет отток населения из сёл в города. По его убеждению, жители малых населённых пунктов не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.Глава Минцифры Максут Шадаев, участвовавший в совещании, сообщил, что до 2030 года планируется обеспечить доступом к LTE-связи во всех малых населённых пунктах. Высокоскоростной интернет, по его словам, получат 97 процентов жителей России. Для приграничных посёлков ведомство предлагает провести проводной интернет. В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минцифры Максут Шадаев, помощник президента Николай Патрушев и руководители «Росатома», «Газпрома», «Новатэка» и ВЭБ.РФ.