Владимир Путин подписал закон об отключении интернета по запросу ФСБ

Закон, разрешающий ФСБ отключать интернет по своему усмотрению, прошел все этапы и теперь вступит в силу. Об этом пишет РБК.
«Приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации».
В статье 68 также указано, что операторы связи освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед клиентами, если это было вызвано выполнением требований ФСБ по вышеуказанной статье. Замглавы Минцифры пояснил, что поправки внесены из-за многочисленных судебных претензий к операторам.