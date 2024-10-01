Владимир Путин поручил раз и навсегда избавить россиян от телефонных мошенников



Президент России Владимир Путин озаботился проблемой мошенничества с банковскими переводами, которое процветает в стране в последние 2-3 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, поручения госорганам были даны после ряда совещаний, прошедших 22 августа. Среди прочего, президент обязал Центробанк РФ и правительство продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств россиян мошенниками. Вот какие задачи поставил Путин перед госструктурами:



обеспечить возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода денежных средств с банковских счетов;

информировать заемщиков о заключении договора о займе и о его условиях, а также о возможности отказаться от него в течение «периода охлаждения» через портал «Госуслуг»;

информировать пенсионеров и получающих соцвыплаты семьи с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства, в том числе с помощью портала «Госуслуг»;

установить требования к содержанию рекламы услуг, связанных с сопровождением процедуры банкротства гражданина;

дать ЦБ возможность ограничивать долю рискованных потребкредитов, обязательства по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства, в общем объеме кредитов. Президент России Владимир Путин озаботился проблемой мошенничества с банковскими переводами, которое процветает в стране в последние 2-3 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, поручения госорганам были даны после ряда совещаний, прошедших 22 августа. Среди прочего, президент обязал Центробанк РФ и правительство продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств россиян мошенниками. Вот какие задачи поставил Путин перед госструктурами:



На разработку единой государтсвенной платформы по противодействию мошенничеству в интернете будет выделено не менее 6 миллиардов рублей из бюджета страны. К ней должны будут подключиться все российские банки, операторы связи и онлайн-платформы.