Владимир Путин сменил руководство «Роскосмоса»

Фото: kremlin.ru
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов получил отставку от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Юрий Борисов стал генеральным директором «Роскосмоса» в июле 2022 года, заменив крайне медийно-активного Дмитрия Рогозина, который возглавлял ведомство около четырех лет. Сам Борисов продержался меньше — два с половиной года.
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов получил отставку от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Юрий Борисов стал генеральным директором «Роскосмоса» в июле 2022 года, заменив крайне медийно-активного Дмитрия Рогозина, который возглавлял ведомство около четырех лет. Сам Борисов продержался меньше — два с половиной года.