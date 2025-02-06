Владимир Путин сменил руководство «Роскосмоса»

Олег

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов получил отставку от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

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Согласно источнику, на место гендиректора «Роскосмоса» был назначен Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост заместителя министра транспорта РФ. По данным РБК, коллектив ведомства до последнего не был в курсе готовящейся замены. Сотрудники отмечают, что «всё случилось за один вечер». Источник РБК предполагает, что смена руководства случилась «на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве».

Юрий Борисов стал генеральным директором «Роскосмоса» в июле 2022 года, заменив крайне медийно-активного Дмитрия Рогозина, который возглавлял ведомство около четырех лет. Сам Борисов продержался меньше — два с половиной года. 

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Источник:
kremlin.ru
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Комментарии

EDD
+505
EDD
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты (космонавты) не годитесь.
час назад в 15:26
#
+1730
Czochralski
Давайте переставим кровати еще раз, давайте же.
57 минут назад
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