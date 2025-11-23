Власти довольны деградацией Telegram и WhatsApp* в России





«Огромное количество таких подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия было заблокировано. И это говорит о том, что есть все надежды с оптимизмом смотреть в будущее, что Max станет той платформой, которая в конечном счете будет стремиться к отсутствию мошеннических действий или при их попытках сможет их оперативно купировать и обезопасить наших людей», — сообщает Сергей Боярский.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

По словам председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, ограничение звонков в Telegram и WhatsApp* полностью себя оправдало. После 11 августа, когда голосовые вызовы в мессенджерах ограничили, уровень мошенничества резко снизился.Депутат также отметил иную систему безопасности в мессенджере MAX и оперативную обработку жалоб пользователей, в отличие от зарубежных аналогов.