Власти довольны деградацией Telegram и WhatsApp* в России

Ограничение доступа к иностранным мессенджерам снизило уровень мошенничества.
«Огромное количество таких подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия было заблокировано. И это говорит о том, что есть все надежды с оптимизмом смотреть в будущее, что Max станет той платформой, которая в конечном счете будет стремиться к отсутствию мошеннических действий или при их попытках сможет их оперативно купировать и обезопасить наших людей», — сообщает Сергей Боярский.
Депутат также отметил иную систему безопасности в мессенджере MAX и оперативную обработку жалоб пользователей, в отличие от зарубежных аналогов.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.