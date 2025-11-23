Top.Mail.Ru

Власти довольны деградацией Telegram и WhatsApp* в России

Артем
Ограничение доступа к иностранным мессенджерам снизило уровень мошенничества.

По словам председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, ограничение звонков в Telegram и WhatsApp* полностью себя оправдало. После 11 августа, когда голосовые вызовы в мессенджерах ограничили, уровень мошенничества резко снизился.

«Огромное количество таких подозрительных аккаунтов и попыток совершить мошеннические действия было заблокировано. И это говорит о том, что есть все надежды с оптимизмом смотреть в будущее, что Max станет той платформой, которая в конечном счете будет стремиться к отсутствию мошеннических действий или при их попытках сможет их оперативно купировать и обезопасить наших людей», — сообщает Сергей Боярский.

Депутат также отметил иную систему безопасности в мессенджере MAX и оперативную обработку жалоб пользователей, в отличие от зарубежных аналогов.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.



Рекомендации

Комментарии

kardigan
kardigan
Ну ну.. что то бабушки активизировались-на десятки лямов покупателей опрокидывают с квартирами. Сейчас и за автопром взялись🤭 депутат по поводу этих пенсионерских схем пробует разбираться?
Сегодня в 15:10
Gabriel kardigan
Да в Госдуме будет слушание.
Но то что это новая схема нет никаких сомнений.
2 часа назад в 16:15
tellurian
tellurian
Ещё и протоколы прокси и впн стали сегодня блокировать. В телеграмм пишут. В некоторых регионах тестируют.
час назад в 17:04
ASZ
ASZ
автор этой статейки настоящий провокатор. так манипулировать аудиторией.абстрагируясь от самой темы про вацап и телегу.ведь не это он сказал, было сказано, что через эти платформы стало меньше мошеннических действий.
а вы все ведетесь, как стадо баранов. куда направят, туда и поведут.
22 минуты назад
