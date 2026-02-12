Власти грозят заблокировать Google и все способы обхода блокировок

Фото freepik
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил возможность блокировки почти всех сайтов и сервисов Google в России. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что технически такие меры вполне реализуемы, однако в текущий момент они не приоритетны. По его мнению, Роскомнадзор может дождаться возвращения компании на российский рынок, чтобы взыскать задолженность. Долг Google перед российскими телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей — речь идёт о неустойке за блокировку их каналов на YouTube.
Параллельно с дискуссией о Google продолжается обсуждение ограничений Telegram. Начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по Татарстану Руслан Гумеров заявил, что замедления мессенджера недостаточно для решения проблемы кибермошенничества. По его мнению, необходимо полностью заблокировать сервис, а также любые способы обхода ограничений, оставив в качестве аналога отечественный мессенджер Max. Вместе с тем он признал, что точно спрогнозировать эффект от таких мер невозможно.
Против ограничений выступили представители регионов и парламентарии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил опасение, что замедление Telegram повлияет на оперативное информирование жителей прифронтового региона об угрозах. Депутат Анатолий Аксаков назвал мессенджер важной платформой, которую используют миллионы граждан, включая военнослужащих в зоне специальной военной операции. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также призвала оставить этот инструмент для продвижения пророссийской позиции.
Согласно опросу ВЦИОМ, 39% россиян скорее не поддерживают блокировку иностранных мессенджеров, 24% — скорее поддерживают, 30% относятся к этому безразлично и только 2% оценивают ограничения позитивно. Доля несогласных выше среди молодёжи: 58% зумеров и 68% миллениалов выступают против ограничений. 54% опрошенных считают, что блокировки никак не влияют на их жизнь. Треть респондентов полагает, что такие меры положительно сказались на развитии отечественных платформ.
Первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что планов по блокировке сервисов Google в России нет:
«Очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов — прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)».