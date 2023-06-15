Власти хотят снизить беспошлинный лимит для интернет-покупок

Александр


Фото: Unsplash

Минпромторга и Минэкономразвития предложили не продлевать с 1 октября 2023 года действующий беспошлинный порог для зарубежных интернет-покупок, а вернуть его к прежнему уровню. Если это предложение будет принято, лимит снизится с 1000 евро до 200 евро в месяц. За превышение придётся платить пошлину в размере 15% от стоимости товаров.

Евразийская экономическая комиссия по инициативе России дважды продлевала действие увеличенного до 1000 евро беспошлинного порога — сначала весной 2022 года, затем весной 2023. Оба раза это объяснялось антикризисными мерами, в том числе для того, чтобы избежать дефицита товаров первой необходимости.

Российские импортёры наладили поставки товаров методом параллельного импорта из нескольких стран мира (например, Турции и Казахстана), поэтому дефицита удалось избежать. Даже напротив — в некоторых категориях произошло затоваривание, поскольку многие зарубежные производители больше не контролируют поставки и не могут ограничивать ввоз товаров в Россию. По логике властей, больше нет смысла поддерживать беспошлинный порог на высоком уровне, а его снижение позволит привлечь в бюджет дополнительные средства, одновременно с этим стимулируя развитие торговой отрасли.

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Источник:
Ведомости
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