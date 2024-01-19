Власти хотят запретить последний способ посмотреть зарубежные новинки в кинотеатрах

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Министерство культуры РФ высказало намерение пресечь практику показа зарубежных новинок без лицензии в российских кинотеатрах. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, речь идет о так называемом «предсеансном обслуживании» — способе показа иностранных фильмов, на которые сложно или невозможно получить официальную лицензию из-за санкций. Такая практика сложилась в 2022-м: зрители покупают билет на короткометражку, перед которой им в кинотеатре показывают зарубежный блокбастер.







По итогам прошлого года «предсеансное обслуживание» принесло кинотеатрам 11% от всего годового дохода. Министр культуры РФ Ольга Любимова возмутилась, что киносети страны занимаются показом «пиратских» лент и призвала принять меры. «Закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль», — сказала она.



Чиновница считает, что зарубежные продюсеры без труда смогут получить прокатное удостоверение в РФ, если их фильмы соответствуют законодательству. Однако сами кинотеатры обеспокоены такой риторикой: дело в том, что крупные зарубежные студии сами отказались от проката своих фильмов в России, из-за чего киносети потеряли почти 74% кассовых сборов.