Власти хотят запретить Wildberries открывать новые ПВЗ. В чём провинился маркетплейс?

Олег

WB


В правительстве РФ обсуждают инициативу по ограничению маркетплейсов, которые слишком разрослись. Подробности собрали в Forbes.

Согласно источнику, идею законопроекта предложили в Совете Федерации. Глава комитета по экономполитике Андрей Кутепов заявил, что необходимо ограничить маркетплейсы, чья доля в продажах выше 25%. В качестве примера ограничительной меры чиновник предложил запрет на открытие новых ПВЗ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Господин Кутепов говорит, что законопроект уже готов и сейчас проходит обсуждение. Документ предусматривает ограничение деятельности маркетплейса, если он уже занял более 25% всей онлайн-торговли за предыдущий финансовый год. При этом изначально им разрешается открывать сколько угодно пунктов выдачи, и это дает им конкурентное преимущество по сравнению с другими типами розничной торговли.

Если маркетплейс превысит долю в 25%, ему будет запрещено открывать новые ПВЗ — таким образом власти хотят подавлять монополию на торговлю в стране. Согласно некоторым оценкам, уже сейчас через маркетплейсы проходит более 57% процентов всех онлайн-продаж, а около 80% этих объемов приходится на Wildberries и OZON, то есть, они уже сейчас близки к 25% рынка. Если закон будет принят, то оба маркетплейса рискуют получить запрет на открытие ПВЗ в ближайшее время. 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
Wildberries заплатит 21 млн рублей, чтобы избавить вас от очередей в ПВЗ и быстрее доставлять заказы
Как отменить ошибочный заказ на Wildberries? Появилась долгожданная кнопка!
Wildberries начал отменять заказы. Придётся покупать товары заново

Рекомендации

Рекомендации

В России появился новый сервис с доставкой товаров напрямую из Китая
Стало известно, как сотрудники Apple называют Android между собой
Эти 39 смартфонов Samsung Galaxy скоро получат OneUI 6.0 и Android 14
Самую свежую Windows 11 23H2 теперь может скачать любой желающий

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4768
Carter_Mayers
Ясное дело, бесит чинуш, что сейчас в плюсе торговые площадки, типа WB, OZON и Сбермегамаркета. Продавцов дофига, цены гибки, доставка вполне удобная. Того же ассортимента не могут предложить всякие сети и розница. Зависть штука плохая, да и нужен ли такой бизнес, которому не дают развиваться и что-то делать нормально. Убери сейчас торговые площадки, всратым сетям лучше не станет, брать там особо нечего, один Китай почти сплошной
Сегодня в 14:57
#
YABLOKOFON
+58
YABLOKOFON Carter_Mayers
Розница с появлением маркетплейсов вообще не нужна выбора мизер, а цены конь по сравнению с розницей
2 часа назад в 18:26
#
+54
просто дед
ВБ и ОЗОН монополизировали рынок.
А Яндекс с такси и заказом еды нет 😂😂😂 смех просто . Никого не смутила покупка дилевери.
Не дает покоя одна из самых крупных частных компаний , так и хочется откушать ее .
Сегодня в 15:13
#
tellurian
+2663
tellurian просто дед
Кушать хочется некоторым хорошо и вкусно.
Сегодня в 15:35
#