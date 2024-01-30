Власти хотят запретить Wildberries открывать новые ПВЗ. В чём провинился маркетплейс?



В правительстве РФ обсуждают инициативу по ограничению маркетплейсов, которые слишком разрослись. Подробности собрали в Forbes.



Согласно источнику, идею законопроекта предложили в Совете Федерации. Глава комитета по экономполитике Андрей Кутепов заявил, что необходимо ограничить маркетплейсы, чья доля в продажах выше 25%. В качестве примера ограничительной меры чиновник предложил запрет на открытие новых ПВЗ.







Господин Кутепов говорит, что законопроект уже готов и сейчас проходит обсуждение. Документ предусматривает ограничение деятельности маркетплейса, если он уже занял более 25% всей онлайн-торговли за предыдущий финансовый год. При этом изначально им разрешается открывать сколько угодно пунктов выдачи, и это дает им конкурентное преимущество по сравнению с другими типами розничной торговли.



Если маркетплейс превысит долю в 25%, ему будет запрещено открывать новые ПВЗ — таким образом власти хотят подавлять монополию на торговлю в стране. Согласно некоторым оценкам, уже сейчас через маркетплейсы проходит более 57% процентов всех онлайн-продаж, а около 80% этих объемов приходится на Wildberries и OZON, то есть, они уже сейчас близки к 25% рынка. Если закон будет принят, то оба маркетплейса рискуют получить запрет на открытие ПВЗ в ближайшее время.