



Министерство промышленности и информационных технологий Китая приняло правила, регулирующие беспроводные зарядные устройства, выпускаемые в стране. Мощность таких устройств не может превышать 50 ватт.



Ведомство указало, что беспроводные зарядные устройства высокой мощности могут вносить помехи в частотный спектр, используемый различными государственными службами, а это создаёт угрозу нормальному функционированию авиации, судоходства и т. д.



Эти правила были приняты после того, как Xiaomi представила 120-ваттную беспроводную зарядку, способную зарядить смартфон с аккумулятором 4000 мА·ч всего за 15 минут. Компания тогда заявила, что такая зарядка будет выпущена в продажу, и новые некоторые модели смартфонов будут обладать её поддержкой. Очевидно, что Xiaomi не сможет выпустить такую зарядку в Китае, но у компании будет возможность продавать её в других странах, где не установлены ограничения по мощности беспроводных зарядных устройств.



Впрочем, не исключено, что правила будут ослаблены, если Xiaomi докажет, что её изобретение безопасно (одним из доводов может стать то, что 120 ватт — пиковое значение, а большую часть времени смартфон заряжается с меньшей мощностью). Кроме того, Xiaomi неоднократно рассказывала о разработках и технологиях, контролирующих процесс зарядки — они позволяют снижать подаваемый ток при чрезмерном нагреве аккумулятора, коннектора и других компонентов.







