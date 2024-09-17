Власти намекнули, что с Android и Google пора прощаться. Вы знаете почему

Рано или поздно, их оборудование перестанет работать, считает зампредседателя Госдумы России по информполитике Антон Горелкин.
По словам депутата, причиной отказа сервисов Google могут стать кэширующие серверы, которые компания не в состоянии поддерживать из-за санкций.
«Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов», — уточняет Горелкин.
Замедление YouTube в России наблюдается с середины июля. За это время сведения о причинах снижения скорости неоднократно менялись. Изначально во всем винили Google и устаревшее оборудование; после комментариев со стороны корпорации депутат Александр Хинштейн признался, что сервис все же замедлили из-за его антироссийской политики. Позже Алексей Диденко из ЛДПР выдвинул предположения о скором отключении Android-устройств, но его слова опроверг Антон Горелкин и заверил — «деградация» YouTube не скажется на их функциональности.