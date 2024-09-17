Власти намекнули, что с Android и Google пора прощаться. Вы знаете почему

Артем
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Рано или поздно, их оборудование перестанет работать, считает зампредседателя Госдумы России по информполитике Антон Горелкин.

По словам депутата, причиной отказа сервисов Google могут стать кэширующие серверы, которые компания не в состоянии поддерживать из-за санкций.

«Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов», — уточняет Горелкин. 

Замедление YouTube в России наблюдается с середины июля. За это время сведения о причинах снижения скорости неоднократно менялись. Изначально во всем винили Google и устаревшее оборудование; после комментариев со стороны корпорации депутат Александр Хинштейн признался, что сервис все же замедлили из-за его антироссийской политики. Позже Алексей Диденко из ЛДПР выдвинул предположения о скором отключении Android-устройств, но его слова опроверг Антон Горелкин и заверил — «деградация» YouTube не скажется на их функциональности.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+66
arnikrock
Достали все эти проблемы. Без интернета жизнь тоже 🤣вкусна.
Вчера в 22:15
#
Anatoly076
+276
Anatoly076 arnikrock
Согласен, надоела вся эта возня с этими смартфонами. Ну госуслуги через веб при необходимости откроем. Вместо игрулек и бирюлек шахматы, шашки и уголки достанем 👍🏻! А для звонков стильную и качественную Nokia. Ну уж всякие бонусные карты и прочая требуха по номеру телефона. Да и ничего, карты научились же примагничивать к чехлам, что мешает к заонилке ее прилепить?

Дальше то некуда и там приложения жмут, удаляют и т.д.
Вчера в 22:35
#
+26
M….M Anatoly076
Аааа… Стильную и качественную Nokia в Урюпинске делают??? 😂😂😂 Или это всё же, Финская компания, уже принадлежащая американской Microsoft… (???) «Вопрос» естественно, чисто риторический… Сверхскрепной, придётся переходить на дисковый телефон, (и даже не кнопочный) и деревянные счёты. Одно хорошо, после этими счётами и массаж можно будет делать…
Вчера в 23:58
#
Alexander Shustov
+1
Alexander Shustov
Яндекс Нейро ТОПЧИК😎👌🏽
Вчера в 23:47
#
+364
Mikkas
Следующий на очереди айось и вся экосистема
?!?
Вчера в 23:48
#
Юра из МУРа
+258
Юра из МУРа
Ну тогда все на Кремль пойдут)
2 часа назад в 00:31
#
+4498
Gabriel
Что они там курят?
Создать проблемы в работе андроид могут только сами владельцы.
2 часа назад в 00:46
#

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