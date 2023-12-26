Власти нашли способ отучить людей покупать айфоны и другую зарубежную технику

Олег

Р-Фон

Фото: Р-Фон

Правительство РФ обсуждает введение обязательного лимита на российские товары в магазинах электроники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минпромторг планирует обязать крупные торговые сети, продающие бытовую технику и электронику, предлагать российские товары. Собеседник источника называет это «выделить полку», а в реальности даже может появиться некий минимальный лимит для отечественной техники. Иными словами, магазин в обязательном порядке должен будет разместить на своих полках определенное количество бытовой техники и электроники, сделанной в РФ.

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Ведомство уточняет, что речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». Участники рынка считают, что в первую очередь это коснется различных приборов для дома и кухни, а потом может дойти до смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Некоторые считают, что новая инициатива губительна для онлайн-площадок. Например, представитель российских маркетплейсов Артем Соколов уверен: если «клиент хочет купить iPhone, а ему первые 50 результатов поиска будут предлагать не то», что он ищет, то покупатель «просто уйдет с площадки», и продажам российской техники это никак не поможет. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

YABLOKOFON
+16
YABLOKOFON
Не ну 🤡
Сегодня в 18:22
#
–610
Stylus
а у нас хоть какую-то бытовую технику выпускают? Что они собрались продавать-то?Даже при СССР, лепили шильдики поверх индезита.
2 часа назад в 18:58
#
tellurian
+4706
tellurian Stylus
Выпускают тв, холодильники, стиральный машины, чайники. Изучите ассортимент крупных торговых сетей и не только.
В эконом сегменте много. А ещё много собирается у нас.
час назад в 20:03
#
+85
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Те кто захочет купить бытовую технику Samsung или Bosh, или любую другую зарубежную — в итоге купит ее. Те кто захочет купить iPhone — тоже купят его. Раньше эти айфоны не продавали на сайтах, не было этих площадок, все покупали их на рынках и норм все было.
Лучше бы деньги тратили куда нужно, в науку, промышленность, в развитие в целом.
2 часа назад в 19:02
#
+1066
Grealex
Хоть бы сковородку и гвозди для начала сделали.
час назад в 19:36
#
tellurian
+4706
tellurian
Понять бы цель этой инициативы?!
час назад в 20:04
#
+117
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Чисто По нашему ! Только так ! И это Москвабат )) у нас в добровольно-принудительном порядке , в конкуренцию никто не может и не хочет . Ну сделайте что то крутое чтоб все захотели и люди к вам потянутся , но нет надо обязательно принуждать.
45 минут назад
#
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