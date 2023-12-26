Власти нашли способ отучить людей покупать айфоны и другую зарубежную технику

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Правительство РФ обсуждает введение обязательного лимита на российские товары в магазинах электроники. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Минпромторг планирует обязать крупные торговые сети, продающие бытовую технику и электронику, предлагать российские товары. Собеседник источника называет это «выделить полку», а в реальности даже может появиться некий минимальный лимит для отечественной техники. Иными словами, магазин в обязательном порядке должен будет разместить на своих полках определенное количество бытовой техники и электроники, сделанной в РФ.







Ведомство уточняет, что речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». Участники рынка считают, что в первую очередь это коснется различных приборов для дома и кухни, а потом может дойти до смартфонов, планшетов и ноутбуков.



Некоторые считают, что новая инициатива губительна для онлайн-площадок. Например, представитель российских маркетплейсов Артем Соколов уверен: если «клиент хочет купить iPhone, а ему первые 50 результатов поиска будут предлагать не то», что он ищет, то покупатель «просто уйдет с площадки», и продажам российской техники это никак не поможет.