Власти не смогли отучить россиян от iPhone и переманить на китайские смартфоны

Олег

iPhone


Аналитическая компания JohnsPhones опубликовала результаты своего исследования на тему самых популярных брендов смартфонов во всем мире. Результаты оказались любопытными.

Аналитики составили статистику по 65 странам мира и выделили производителей, смартфоны которых там любят и активно покупают. Оказалось, что iPhone разных моделей лидирует — его любят в России, США, многих странах Европы. Самой продаваемой моделью в 2023 году оказался iPhone 14 Pro Max.

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Фото: JohnsPhones
Фото: JohnsPhones

Фото: JohnsPhones

На втором месте находится Samsung с популярностью в Южной Америке, частично в Европе и в Африке. Если говорить о процентном соотношении, то Apple забрала себе долю в 28,4%, а Samsung — 28,2%. На третьей строке с более чем двукратным отрывом расположилась Xiaomi. Аналитики отметили этот бренд желтым цветом, и на карте нашлось довольно мало «желтых зон». По количественным показателям смартфоны Xiaomi заняли 12,7%.

Фото: JohnsPhones

Остальные строки рейтинга разделили между собой OnePlus, OPPO, Vivo, Realme, Huawei и другие бренды. На каждый из них пришлось в среднем по 1-5%. 

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Источник:
JohnsPhones
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Комментарии

+296
Gandalf2021
Картина маслом… демонстрирует у кого на самом деле менталитет ближе…
Сегодня в 13:18
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tellurian
+3500
tellurian
При чём тут власти и статистика иностранной компании по продажам смартфонов?
Сегодня в 16:13
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