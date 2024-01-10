Власти не смогли отучить россиян от iPhone и переманить на китайские смартфоны



Аналитическая компания JohnsPhones опубликовала результаты своего исследования на тему самых популярных брендов смартфонов во всем мире. Результаты оказались любопытными.



Аналитики составили статистику по 65 странам мира и выделили производителей, смартфоны которых там любят и активно покупают. Оказалось, что iPhone разных моделей лидирует — его любят в России, США, многих странах Европы. Самой продаваемой моделью в 2023 году оказался iPhone 14 Pro Max.









Фото: JohnsPhones







На втором месте находится Samsung с популярностью в Южной Америке, частично в Европе и в Африке. Если говорить о процентном соотношении, то Apple забрала себе долю в 28,4%, а Samsung — 28,2%. На третьей строке с более чем двукратным отрывом расположилась Xiaomi. Аналитики отметили этот бренд желтым цветом, и на карте нашлось довольно мало «желтых зон». По количественным показателям смартфоны Xiaomi заняли 12,7%.







Остальные строки рейтинга разделили между собой OnePlus, OPPO, Vivo, Realme, Huawei и другие бренды. На каждый из них пришлось в среднем по 1-5%. На втором месте находится Samsung с популярностью в Южной Америке, частично в Европе и в Африке. Если говорить о процентном соотношении, то Apple забрала себе долю в 28,4%, а Samsung — 28,2%. На третьей строке с более чем двукратным отрывом расположилась Xiaomi. Аналитики отметили этот бренд желтым цветом, и на карте нашлось довольно мало «желтых зон». По количественным показателям смартфоны Xiaomi заняли 12,7%.Остальные строки рейтинга разделили между собой OnePlus, OPPO, Vivo, Realme, Huawei и другие бренды. На каждый из них пришлось в среднем по 1-5%.