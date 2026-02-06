Top.Mail.Ru

Власти не смогли вскрыть iPhone журналистки благодаря всеми забытой функции iOS

Олег
Власти США провели обыск в доме журналистки, изъяли технику, но не смогли ее взломать для проверки. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, агенты ФБР нагрянули к репортеру Washington Post Ханны Натансон из-за подозрений в хранении секретной информации. В ходе обыска были изъяты ноутбук и смартфон бренда Apple. Теперь стало известно, что никаких данных с айфона журналистки получить так и не смогли.

На страже личной информации Натансон оказалась функция, о которой многие забыли сразу после релиза в 2022 году — так называемый «Режим блокировки». Он появился в iOS 16 и позволяет перевести iPhone в особо защищенный режим, в котором он становится неуязвим за счет отключения некоторых функций. Сама Apple утверждает, что большинство пользователей iPhone никогда не окажутся в ситуации, вынуждающей их использовать «Режим блокировки»; то есть, он создан буквально для единиц. 

Источник:
Phone Arena
