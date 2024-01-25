Власти не стали скрывать, как лишат россиян бесплатных фильмов и сериалов

Олег

Кино

Фото: Unsplash

В сети опубликован новый законопроект, который упростит блокировку сайтов с бесплатными кино и сериалами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Блокировка ресурсов, распространяющих пиратский видеоконтент, происходит и сейчас — их выявлением занимаются специалисты Минцифры. Они проводят экспертизу каждого подозрительного сайта, после чего передают данные в Роскомнадзор для осуществления блокировки. Аналогично поступают с так называемыми «зеркалами», то есть незначительно измененными альтернативными адресами, ведущими на ресурс, основной домен которого уже был заблокирован.

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Согласно источнику, процесс блокировки пиратских сайтов с фильмами и сериалами власти намереваются упростить. Для этого полномочия по блокировке «зеркал» предложено передать от Минцифры к Роскомнадзору. В этом случае ведомство сможет пресекать доступ к пиратскому контенту в течение двух суток.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», не очень довольны предложением. Они считают, что по новой схеме под блокировку по ошибке могут попадать легальные сайты, названия которых схожи с пиратскими. При этом, говорят они, отметить решение РКН «на практике невозможно». 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

ierom
+58
ierom
мерзость какая...))
2 часа назад в 21:19
#
tellurian
+2825
tellurian
Ироды.
час назад в 21:42
#
+4382
Gabriel
Да не будет этого, законопроект затаскают и он не дойдёт до голосования, сейчас без этого делов навалом.
час назад в 21:59
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