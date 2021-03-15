Министерство цифрового развития собирается обязать производителей цифровой техники устанавливать отечественную поисковую систему «по умолчанию» во встроенных браузерах. Это коснется устройств, которые оснащены браузером «из коробки».
Постановление, расширяющее требования закона по предустановке российского программного обеспечения, должно быть подготовлено к апрелю. Согласно ему, с 1 июля 2021 года все смартфоны и планшеты, официально поставляемые в Россию, должны быть настроены на российскую поисковую систему по умолчанию. Разработку этой инициативы подтвердила пресс-служба Минцифры, а также другой чиновник соответствующего профиля. Правительство должно будет самостоятельно выбрать нужную поисковую систему, однако участники рынка уверены, что ею станет «Яндекс». Эксперты считают, что, в случае принятия этого норматива, позиция «Яндекса» на российском рынке серьезно укрепится, а Google придется искать новые способы заработка на территории РФ.
Напомним, что по закону с 1 апреля все продаваемые в России смартфоны и планшеты должны быть укомплектованы российском ПО, в числе которого «Госуслуги», приложения Mail.ru Group, «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». На совместимые устройства также должна быть предустановлена платежная система «Мир». За продажу девайсов без отечественного ПО закон предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей.
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Apple ставит Гугл, так как последняя платит за это. Когда Яндекс платил и его ставили.
На Андройд тоже понятно почему гугл чтоит.
Сейчас пользуюсь уткой.
А так, я против админ ресурса в этом вопросе. Я за просвещение тех, кто не знает что можно менять и как.
Это софт пользую почти весь. И аналоги не нужны. А то что пытаются навязать с софтом оде бред. 90% не использую того, что в этом перечне. И тоже против административного навязывания того, что каждый и так может скачать.
Не люблю данный аргумент.
Многим вообще пофиг что стоит. Кому нет, тот меняет.
А стоит тот или иной поиск частично по коммерческим причинам.