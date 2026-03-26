Власти ограничили вывоз наличных денег из России

Олег


Президент России подписал указ, запрещающий вывозить большие суммы наличных денег из страны. Об этом пишет Forbes. 

Согласно источнику, ограничение вступит в силу 1 апреля 2026 года и запретит физлицам вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли на сумму, превышающую $100 тысяч в эквиваленте. Для ИП и юрлиц запрет вводится независимо от суммы. Также нельзя будет вывезти золотые слитки тяжелее 100 грамм с 1 мая. Всё это введено «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов» и для противодействия «недружественным действиям» США и других стран. 

Исключением станут несколько аэропортов, которые правительство определит позже. При этом деньги придется сопроводить заверенной банковской выпиской, а золото — разрешением Федеральной пробирной палаты. До сих пор ограничений на вывоз наличных рублей из России не было совсем. 
Источник:
Forbes
Комментарии

+468
Alex82
Каждый день что-то ограничивают, запрещают/блокируют. Зае … уже🤦🏻‍♂️
Сегодня в 10:05
