Власти определились: в России останутся всего два мессенджера

Фото freepik
В России формируется дуополия на рынке мессенджеров — согласно настроениям в Госдуме, в стране останутся только Max и Telegram. Депутат Госдумы Горелкин в подкасте «Законный вопрос» подтвердил, что WhatsApp* ожидает блокировка по аналогии с Viber, в то время как полное отключение Telegram признано неэффективным решением. При этом представитель власти подчеркнул, что доля Telegram будет постепенно сокращаться, а национальный мессенджер Max займет лидирующие позиции.
«Мой прогноз по WhatsApp* — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия Max, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp* ждет судьба Viber», — заявил депутат.
Не исключено, что решение сохранить Telegram связано с технической сложностью его полной блокировки, что было продемонстрировано предыдущим опытом 2018–2020 годов. В отличие от WhatsApp*, который использует более централизованную инфраструктуру, Telegram обладает развитыми механизмами обхода блокировок, что делает его полное отключение затруднительным.
Перспективы Max связываются с активной государственной поддержкой и интеграцией с ключевыми цифровыми сервисами, включая «Госуслуги» и систему электронной подписи «Госключ». Ожидается, что национальный мессенджер будет предустанавливаться на все смартфоны и планшеты в России и получит эксклюзивный доступ к некоторым государственным и банковским сервисам, что обеспечит его доминирование на рынке.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена