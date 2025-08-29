Власти определились: в России останутся всего два мессенджера

Александр

Фото freepik

В России формируется дуополия на рынке мессенджеров — согласно настроениям в Госдуме, в стране останутся только Max и Telegram. Депутат Госдумы Горелкин в подкасте «Законный вопрос» подтвердил, что WhatsApp* ожидает блокировка по аналогии с Viber, в то время как полное отключение Telegram признано неэффективным решением. При этом представитель власти подчеркнул, что доля Telegram будет постепенно сокращаться, а национальный мессенджер Max займет лидирующие позиции.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Горелкин отметил, что вопрос регулирования мессенджеров требует «двустороннего движения» — государство осознает неэффективность полной блокировки Telegram, но призвал платформу и пользователей не провоцировать власти. Это заявление свидетельствует о поиске компромисса между необходимостью обеспечения цифрового суверенитета и практическими аспектами функционирования популярных коммуникационных сервисов.

«Мой прогноз по WhatsApp* — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия Max, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp* ждет судьба Viber», — заявил депутат.

Не исключено, что решение сохранить Telegram связано с технической сложностью его полной блокировки, что было продемонстрировано предыдущим опытом 2018–2020 годов. В отличие от WhatsApp*, который использует более централизованную инфраструктуру, Telegram обладает развитыми механизмами обхода блокировок, что делает его полное отключение затруднительным.

Перспективы Max связываются с активной государственной поддержкой и интеграцией с ключевыми цифровыми сервисами, включая «Госуслуги» и систему электронной подписи «Госключ». Ожидается, что национальный мессенджер будет предустанавливаться на все смартфоны и планшеты в России и получит эксклюзивный доступ к некоторым государственным и банковским сервисам, что обеспечит его доминирование на рынке.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
-25
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Найти самый выгодный iPhone 17 станет сложнее. Apple откажется от физических SIM-карт в новых регионах
«Лаборатория Касперского» запустит eSIM для доступа интернета за рубежом
Руководство по eSIM на iPhone — что нужно знать в 2025 году

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

EDD
+853
EDD
Фантастические твари и где они обитают. В госдуре.
29 августа 2025 в 14:33
#
Ckor_30
+766
Ckor_30
Вот и пришла Северная Корея всё и вся запретить и слово не сказать они народ боятся ! Г@вноеды !
29 августа 2025 в 14:39
#
tellurian
+2617
tellurian
Проект «Осаждённая крепость» в действии. 😢
29 августа 2025 в 14:41
#
Ckor_30
+766
Ckor_30
Кузнецов подался в желтую прессу ему денег заносят явно за такие прогревные статьи.
29 августа 2025 в 14:49
#
Ckor_30
+766
Ckor_30
Пора iGuides удалять превратился сайт в желтую прессу и пропаганду .
29 августа 2025 в 14:50
#
tellurian
+2617
tellurian Ckor_30
Данные новости на всех профильных ресурсах вышли и не только.
29 августа 2025 в 15:47
#
+68
arnikrock
У меня знакомый в Ватсаппе по видео связи не может нормально с андроида на айФон жены своей общаться: Ватсапп дурит. А в Макс видео связь превосходная. Они теперь там кайфують
30 августа 2025 в 05:42
#
+120
Дедушка заподло
Ну если так сказал Горелкин ( правда я первый раз о нем слышу) значит так и будет 😂
31 августа 2025 в 01:37
#