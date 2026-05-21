Власти отложили введение платы за иностранный интернет-трафик

Александр

Фото Magnific

Введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика свыше 15 Гбайт в месяц на мобильных сетях отложено, сообщили РБК три источника на телеком-рынке. Изначально предполагалось, что мера, которую глава Минцифры Максут Шадаев обсуждал с операторами ещё в конце марта как способ борьбы с использованием VPN-сервисов, начнёт действовать с 1 мая, а затем срок был передвинут на 1 июня. Теперь запуск такого механизма тарификации ожидается «ближе к осени» либо после выборов в Госдуму, которые состоятся 18–20 сентября. Причина переноса — техническая и методологическая неготовность операторов.

Сложность, по словам экспертов, заключается в отсутствии единой методики классификации трафика и технических возможностях для его учёта. Эксперт телеком-рынка Алексей Учакин пояснил, что операторам предстоит доработать биллинговые системы, добавить в них новые метрики, разработать дополнения ко всем, в том числе архивным, тарифам и уведомить абонентов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что у каждого оператора будет своя механика подсчёта, что приведёт к огромному количеству «дырок» и, вероятно, не удовлетворит Минцифры. Замгендиректора по инфраструктуре «УльтимаТек» Павел Приедитис добавил, что хотя для классификации можно опираться на списки российских IP-адресов, спорные ситуации, связанные с использованием прокси, корпоративных VPN или зарубежных сервисов с локальными серверами доставки контента (CDN), будут трактоваться по-разному.
Комментарии (3)

SithV
SithV
Этож какая у гэбни фантазия! Нормальный прогрессивный человек в жизни не подумает о технических средствах для ограничения трафика и создания неудобства для пользователей… а у пикейных жилетов один совок на уме.
час назад в 17:59
Gabriel SithV
Это точно.
У «прогрессивных людей» интернет по паспорту.
26 минут назад
den3221
С такими законами и такими мыслями не пошли бы они на хутор бабочек ловить! Что то больно много надо государству за все платить!
час назад в 18:18
