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Власти отсрочили блокировку зарубежных нейросетей

Артем

Фото: Freepik

В правительстве радикально пересмотрели подход к регулированию искусственного интеллекта и отказались от идеи принудительного импортозамещения в этой сфере. 

Как пишут «Известия», из финальной версии профильного законопроекта полностью исчезли наиболее жесткие ограничения, которые весной этого года вызвали волну критики со стороны представителей бизнеса и IT-индустрии. Правительство решило не вводить запрет на использование зарубежных нейросетей, признав, что отечественный рынок пока не готов к полной автономии.

Согласно обновленному документу, даже в критически важных сферах, включая государственное управление и объекты критической информационной инфраструктуры, уже внедренные иностранные ИИ-решения смогут легально работать как минимум до 2032 года. Главным и единственным жестким условием для этого станет локализация: все данные российских пользователей должны храниться и обрабатываться строго внутри страны. Частный сектор и вовсе получил полную свободу выбора — вице-премьер Дмитрий Григоренко официально подтвердил, что бизнес никто не будет заставлять переходить исключительно на российские большие языковые модели.

Законопроект лишился и ряда других резонансных норм. В частности, государство отказалось от права точечно блокировать отдельные зарубежные генеративные модели и убрало требование обучать российские алгоритмы только на отечественных датасетах. Послабления коснулись даже обязательной маркировки контента: теперь авторы контента и разработчики не обязаны помечать каждый сгенерированный материал, а должны лишь технически обеспечить такую возможность для пользователей. В текущей редакции документ стал значительно мягче и теперь регулирует исключительно крупные фундаментальные платформы, практически не затрагивая небольшие нейросети и сервисы компьютерного зрения.

Отраслевые эксперты называют такое решение властей прагматичным и логичным. На сегодняшний день российские разработчики массово используют открытые зарубежные архитектуры, такие как Llama, DeepSeek или Qwen, в качестве фундамента для создания собственных коммерческих продуктов. Введение тотального запрета могло бы парализовать работу сотен отечественных сервисов и критически замедлить технологическое развитие страны. В ИТ-сообществе сходятся во мнении, что предоставленная отсрочка до 2032 года — это не подготовка к будущему закрытию границ, а необходимая попытка дать российским разработчикам время на создание действительно конкурентоспособных аналогов.
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Источник:
Известия
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