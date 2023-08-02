Власти ответили, будут ли полностью запрещать iPhone и iPad в России

Олег

iPhone

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы рассказал о планах властей РФ в отношении iPhone и iPad. Его цитирует RG.ru.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор собрался закупить 54 смартфона, в том числе четыре модели iPhone, с целью проверки их на безопасность и отсутствие (или наличие) слежки. Предположительно, эта мера является продолжением частичного ограничения на использование iPhone для госслужащих и теоретически может перерасти в полный запрет.

Похоже, после этой новости обычные россияне забеспокоились, и депутат Госдумы Хинштейн решил пояснить действия РКН и властей. По его словам, Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки, поскольку «безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать».

Депутат напоминает, что «со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним. ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов».

При этом он заверяет: «вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит». Если верить этому заявлению, рисков для покупателей и владельцев техники Apple пока нет. 

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Источник:
RG.ru
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