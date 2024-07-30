Власти поставили под жёсткий контроль блогеров, пользователей соцсетей и абонентов сотовых операторов

Александр



Госдума под конец текущей сессии приняла поправки к нескольким законам, усиливающие контроль за общением людей в интернете и по телефонной связи. Теперь этим документам предстоит получить одобрение от Совета Федерации и президента РФ.

Все блогеры с числом подписчиков от 10 тысяч человек независимо от площадки (Telegram, YouTube и прочее) обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре, иначе им запрещено размещать рекламу и принимать донаты, а их публикации нельзя репостить.

Гражданам РФ разрешается иметь не более двадцати SIM-карт, а находящимся в РФ иностранным гражданам не более десяти SIM-карт.

Владельцы соцсетей обязаны предоставлять Роскомнадзору и ФСБ информацию о любом пользователе по первому требованию. Ранее для этого требовалось решение суда или справка от МВД, подтверждающая возбуждение уголовного дела и проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Расширено и уточнено понятие треш-стримов, запрещённых к трансляции на территории РФ. Теперь это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность», «выражающая явное неуважение к обществу» и «содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных». За проведение таких стримов граждан будут штрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 рублей, а факт трансляции станет отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям уголовного кодекса.

Майнинг в России легализован, право добывать криптовалюту получат юрлица и ИП, включённые в специальный реестр. Физлица могут майнить только не превышая лимит потребления электроэнергии, который определит правительство. В отдельных регионах майнинг будет запрещён.

Когда эти поправки будут приняты, правительство РФ разработает несколько уточняющих документов (например, определяющих, какую информацию о себе обязаны предоставлять в Роскомнадзор блогеры и какие данные о пользователях должны передавать Роскомнадзору и ФСБ владельцы социальных сетей).

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Комментарии

YABLOKOFON
+272
YABLOKOFON
Бешенный принтер вышел на сверхсветовую
Вчера в 16:43
#
EDD
+400
EDD
Как же они заeбaли!! Скоро совок раем, с кучей свобод, покажется.
Вчера в 19:12
#
0
п н х
В Британии личные данные юзеров законно сливаются не только МВД и спецуре, но и органам местного самоуправления, а также, внимание, некоторым частным конторам. И ничо, никто не пукает
Вчера в 19:54
#
+186
Сергей Кондрашин п н х
В каждой стране есть какой нибудь косяк или идиотизм. Но зачем нам стараться собрать у себя все дебилизмы мира? И на каждое замечание отвечать: «а что вы хотели? Мировая практика.»
Вчера в 21:22
#
Volnorez Uraganov
+1
Volnorez Uraganov
Надо еще обязательно взять под контроль все унитазы , встроить в них чипы, сенсоры , камеры , присел гражданин облегчиться , а тут хоп ,весы взвесили массу экскрементов , чип определил состав, камера запечатлела пятую точку для идентификации , сразу будет понятно кто больше гадит тот больше кушает , а уплачены ли налоги в полной мере у хорошо питающегося гражданина ,
Вчера в 20:47
#