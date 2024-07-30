Власти поставили под жёсткий контроль блогеров, пользователей соцсетей и абонентов сотовых операторов

Госдума под конец текущей сессии приняла поправки к нескольким законам, усиливающие контроль за общением людей в интернете и по телефонной связи. Теперь этим документам предстоит получить одобрение от Совета Федерации и президента РФ.Все блогеры с числом подписчиков от 10 тысяч человек независимо от площадки (Telegram, YouTube и прочее) обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре, иначе им запрещено размещать рекламу и принимать донаты, а их публикации нельзя репостить.Гражданам РФ разрешается иметь не более двадцати SIM-карт, а находящимся в РФ иностранным гражданам не более десяти SIM-карт.Владельцы соцсетей обязаны предоставлять Роскомнадзору и ФСБ информацию о любом пользователе по первому требованию. Ранее для этого требовалось решение суда или справка от МВД, подтверждающая возбуждение уголовного дела и проведение оперативно-розыскных мероприятий.Расширено и уточнено понятие треш-стримов, запрещённых к трансляции на территории РФ. Теперь это «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность», «выражающая явное неуважение к обществу» и «содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных». За проведение таких стримов граждан будут штрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 рублей, а факт трансляции станет отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям уголовного кодекса.Майнинг в России легализован, право добывать криптовалюту получат юрлица и ИП, включённые в специальный реестр. Физлица могут майнить только не превышая лимит потребления электроэнергии, который определит правительство. В отдельных регионах майнинг будет запрещён.