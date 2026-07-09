Власти предложили отслеживать граждан по их же просьбе. Зачем это нужно?

В России может появиться новый мера безопасности, которая позволит гражданам в случае опасности мгновенно передать свою геопозицию сотрудникам полиции и экстренным службам.
С такой инициативой 9 июля выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, направив официальное обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Как будет работать сервис «Безопасный маршрут»?Парламентарии предлагают интегрировать новую защитную функцию в уже существующие мобильные приложения:
«Представляется целесообразным проработать запуск в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре Системы-112 функции «Безопасный маршрут». Такая функция могла бы позволить гражданину добровольно включить временную передачу маршрута и геолокации в экстренные службы при возникновении угрозы жизни, здоровью или личной безопасности», — указано в тексте обращения.
По задумке авторов проекта, пользователь сможет добровольно активировать режим безопасности как заранее, так и в момент возникновения прямой угрозы. В приложении можно будет выбрать один из нескольких сценариев: «Иду домой», «Еду в такси», «Нахожусь в опасной ситуации», «Нужна помощь». После активации система начнет временно фиксировать перемещения человека. Гражданин указывает конечную точку пути и примерное время прибытия.
В каких случаях полиция получит сигнал тревоги?Информация будет передана операторам только при наступлении конкретных триггерных событий:
• Прямое нажатие пользователем тревожной кнопки;
• Отсутствие подтверждения о завершении маршрута в указанное время;
• Нетипичные отклонения от курса.