Власти предложили отслеживать граждан по их же просьбе. Зачем это нужно?

Как будет работать сервис «Безопасный маршрут»?

«Представляется целесообразным проработать запуск в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре Системы-112 функции «Безопасный маршрут». Такая функция могла бы позволить гражданину добровольно включить временную передачу маршрута и геолокации в экстренные службы при возникновении угрозы жизни, здоровью или личной безопасности», — указано в тексте обращения.

В каких случаях полиция получит сигнал тревоги?

Зачем внедрять отслеживание геолокации в «Госуслуги»?

В России может появиться новый мера безопасности, которая позволит гражданам в случае опасности мгновенно передать свою геопозицию сотрудникам полиции и экстренным службам.С такой инициативой 9 июля выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, направив официальное обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву.Парламентарии предлагают интегрировать новую защитную функцию в уже существующие мобильные приложения:По задумке авторов проекта, пользователь сможет добровольно активировать режим безопасности как заранее, так и в момент возникновения прямой угрозы. В приложении можно будет выбрать один из нескольких сценариев: «Иду домой», «Еду в такси», «Нахожусь в опасной ситуации», «Нужна помощь». После активации система начнет временно фиксировать перемещения человека. Гражданин указывает конечную точку пути и примерное время прибытия.Информация будет передана операторам только при наступлении конкретных триггерных событий:• Прямое нажатие пользователем тревожной кнопки;• Отсутствие подтверждения о завершении маршрута в указанное время;• Нетипичные отклонения от курса.Авторы инициативы подчеркивают, что развертывание функции на базе уже созданной государственной ИТ-инфраструктуры позволит сократить время для экстренного поиска человека, а сотрудникам полиции быстрее реагировать на вызов.