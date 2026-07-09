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Власти предложили отслеживать граждан по их же просьбе. Зачем это нужно?

Артем


В России может появиться новый мера безопасности, которая позволит гражданам в случае опасности мгновенно передать свою геопозицию сотрудникам полиции и экстренным службам. 

С такой инициативой 9 июля выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, направив официальное обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Как будет работать сервис «Безопасный маршрут»?

Парламентарии предлагают интегрировать новую защитную функцию в уже существующие мобильные приложения:

«Представляется целесообразным проработать запуск в приложениях «Госуслуги», «МВД России» и в цифровом контуре Системы-112 функции «Безопасный маршрут». Такая функция могла бы позволить гражданину добровольно включить временную передачу маршрута и геолокации в экстренные службы при возникновении угрозы жизни, здоровью или личной безопасности», — указано в тексте обращения. 

По задумке авторов проекта, пользователь сможет добровольно активировать режим безопасности как заранее, так и в момент возникновения прямой угрозы. В приложении можно будет выбрать один из нескольких сценариев: «Иду домой», «Еду в такси», «Нахожусь в опасной ситуации», «Нужна помощь». После активации система начнет временно фиксировать перемещения человека. Гражданин указывает конечную точку пути и примерное время прибытия.

В каких случаях полиция получит сигнал тревоги?

Информация будет передана операторам только при наступлении конкретных триггерных событий:

• Прямое нажатие пользователем тревожной кнопки;
• Отсутствие подтверждения о завершении маршрута в указанное время;
• Нетипичные отклонения от курса.

Зачем внедрять отслеживание геолокации в «Госуслуги»?

Авторы инициативы подчеркивают, что развертывание функции на базе уже созданной государственной ИТ-инфраструктуры позволит сократить время для экстренного поиска человека, а сотрудникам полиции быстрее реагировать на вызов.
-2
Источник:
ТАСС
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Комментарии (3)

+295
Gabriel
Б.. угомонитесь , займитесь бензином и ПВО
час назад в 21:44
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Артём Болотов
+91
Артём Болотов
На iOS ничего не выйдет, да и не надо. Отстаньте, пожалуйста, от нас
час назад в 22:01
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+722
law Артём Болотов
На ios и так при надатии сос отправляется гео точка близкому человеку. Но вот с нишим интернетом и белыми списками… все это будет работать не стабильно(
минуту назад
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