Власти придумали идеальный способ заставить россиян отказаться от iPhone

Олег

Р-ФОН


До конца 2023 года в России будет введен утилизационный сбор для электроники. Об этом пишут несколько российских СМИ.

О планах правительства сообщили на круглом столе Комитета Совфеда по экономической политике. Минпромторг уже поддержал эту инициативу. Согласно планам ведомтсва, утильсбор в России будет введен для ряда категорий потребительской электроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, видеокамер — и схема его применения будет соответствовать утильсбору для импортных автомобилей. Главная цель: обеспечить дополнительный приток средств в бюджет.

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«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам Общероссийского классификатора продукции (ОКПД). Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные». Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного существенно ниже импортных аналогов».

Опыт показывает, что введение утилизационного сбора способствует серьезному росту розничной цены. В результате смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и других зарубежных брендов резко и существенно подорожают, при этом девайсы отечественных компаний останутся по прежним ценам.

Это идеальный способ «пересадить» российских пользователей на технику отечественных брендов: при виде разницы в цене на условные iPhone и Р-ФОН, покупатель всё чаще будет делать выбор в пользу последнего. 

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Источник:
ixbt
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Комментарии

+39
horizon
Это мне напоминает, сбор за капитальный ремонт, я купил квартиру в новом доме. Спустя 2 года мне прислали задним числом заплатить ща кап ремонт. И чиновники плевать хотели что застройщик дает гарантию 5 лет.
Вывод один, чиновники в очередной раз лезут к нам в карманы.....
Сегодня в 15:36
#
+159
Павел horizon
Никогда такого не было, и вот опять.
Сегодня в 15:44
#
tellurian
+4768
tellurian
Это как налог на диски, флешки, болванки и аппаратуру для воспроизведения от Михалкова
Сегодня в 16:00
#
tellurian
+4768
tellurian
Народ не откажется, снова лезут в карман к народу ради пополнения бюджета.
Лучше пусть депутатам зарплату снизят.
2 часа назад в 16:58
#
+20
boltenkovdenis
Все бы ничего, только что у нас умеют делать из этого списка??? Да собственно ничего!!!! Этим и бюджет не наполнят и людей разозлят , мозгов бы побольше этим дормоедам депутатам. Все что под брендом « сделано в России» , давно своровано за рубежом. И телефоны и планшеты и даже машины! Кроме вооружения нам нечем похвастаться, а украсть чужое это пожалуйста. Посмотрим , как по этому закону, чиновники будут пользоваться Р-фоном и тому подобное. Как они все на «москвичи» пересядут. Знаем- проходили уже все такие инициативы! Бюджет в карман и был таков, вспомните только одного чубайса, сколько бед стране принес и ни чего, живет за границей и тратит наши кровные.
2 часа назад в 17:07
#
tellurian
+4768
tellurian boltenkovdenis
Ну не все. Я работаю в фирме производителе оборудования и 70-80% делается в РФ. Есть часть, что у нас не делается и когда будет не известно.
Не потребительское оборудование.
Из бюджета деньги не берём и не просим.
час назад в 18:15
#
+1041
Grealex boltenkovdenis
Да и вооружение под вопросом, если не смотреть телевизор, а пообщаться с людьми с оборонки
45 секунд назад
#
Misha Gynin
–38
Misha Gynin
С машинами не сработало, вопреки распоряжению президента дорогие депутаты вовсю ездят на импортных авто, прям вот тут сработает ....
час назад в 17:53
#
YABLOKOFON
+326
YABLOKOFON
По честному конкурировать не могут, задрать цены на импортное до такого что 40к за р фон казалось бы дешевле всех. Вот он путь сверхдержавы. Но есть одно но люди все равно будут брать импорт у серовозов или вторичку но не эти «уникальные разработки» за 40к
57 минут назад
#
+4762
Carter_Mayers
Пусть они себе свои влажные мечты эти чинуши засунут в одно место. Как брал определённых производителей, так и продолжу. Цены и так слишком высоки, чтобы экономить и брать абы что и абы где и уж тем более по наставлению всяких офигевших леваков с их дебильными затеями
23 минуты назад
#