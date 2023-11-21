Власти придумали идеальный способ заставить россиян отказаться от iPhone



До конца 2023 года в России будет введен утилизационный сбор для электроники. Об этом пишут несколько российских СМИ.



О планах правительства сообщили на круглом столе Комитета Совфеда по экономической политике. Минпромторг уже поддержал эту инициативу. Согласно планам ведомтсва, утильсбор в России будет введен для ряда категорий потребительской электроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, видеокамер — и схема его применения будет соответствовать утильсбору для импортных автомобилей. Главная цель: обеспечить дополнительный приток средств в бюджет.







«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам Общероссийского классификатора продукции (ОКПД). Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные». Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного существенно ниже импортных аналогов».



Опыт показывает, что введение утилизационного сбора способствует серьезному росту розничной цены. В результате смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и других зарубежных брендов резко и существенно подорожают, при этом девайсы отечественных компаний останутся по прежним ценам.



Это идеальный способ «пересадить» российских пользователей на технику отечественных брендов: при виде разницы в цене на условные iPhone и Р-ФОН, покупатель всё чаще будет делать выбор в пользу последнего.