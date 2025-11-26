Власти придумали, как бороться с курьерами, которые носятся по тротуарам



Фото freepik



В Госдуме В Госдуме предложили вариант решения проблемы бесконтрольной езды курьеров по тротуарам, которое сейчас не требует обязательного получения водительских прав. Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев заявил, что необходимы переход на специальные электровелосипеды и жёсткий контроль со стороны самих сервисов доставки.

Депутат отметил, что основная проблема сегодня — это курьеры на мопедах, которые «хаотично носятся по тротуарам». Вместо полного запрета или введения прав категории «М» он предлагает сделать ставку на технологичные решения. Речь идёт о специальных электровелосипедах, которые легче мопедов, имеют ограничение скорости до 25 км/ч и оснащены датчиками для отслеживания.«Пусть они будут на понятной технике, двигаются по велодорожке, обочине или правому краю дороги, как велосипедисты. И, конечно, будут в шлемах», — подчеркнул Федяев. Такой подход, по его мнению, является компромиссом: пешеходам вернут безопасные тротуары, а курьеры смогут работать без необходимости получения водительских удостоверений.За девять месяцев 2025 года в России произошло 1885 аварий с водителями электровелосипедов, более трети из них — с курьерами сервисов доставки. При этом некоторые компании уже разрабатывают собственный транспорт, соответствующим предлагаемым требованиям, как, например, «Яндекс Байк» с системой контроля скорости и соблюдения ПДД.