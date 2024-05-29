Власти придумали, как научить россиян кибербезопасности и цифровой гигиене

Олег

Фото: Unsplash


Правительство собирается запустить масштабный образовательный проект, посвященный кибербезопасности и цифровой гигиене. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, всероссийская программа цифровой грамотности россиян была одобрена на круглом столе «Цифровая грамотность - основа безопасности в цифровой среде». Член комитета Госдумы Антон Немкин анонсировал единый стандарт для учебных материалов, на основе которых любые ведомства и госучреждения могли бы запускать собственные проекты. В качестве первого шага будет подготовлена краткая методичка для школьников.

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По мнению господина Немкина, российское общество очень нуждается в широкомасштабной работе по повышению общей цифровой грамотности. Об этом свидетельствуют регулярные случаи утери персональных данных, распространение фишинговых сайтов и мошеннических схем, а также печальная эффективность вредоносных приложений. 

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Источник:
ТАСС
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