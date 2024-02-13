Власти придумали, как отучить россиян от зарубежной техники. Хитро и эффективно

Олег

iPhone (без пошлины)


Правительство РФ обсуждает снижение беспошлинного порога на зарубежные товары. Об этом пишет РБК.

До 2019 года в стране действовал лимит в 1000 евро: именно до такой стоимости посылки из-за рубежа покупатель мог избежать уплаты пошлины. К январю 2020 года порог снизился до 200 евро, но весной 2022-го снова был поднят до 1000 евро. Теперь власти обсуждают возможность повторного его снижения.

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Согласно источнику, на межведомственном совещании по вопросу зарубежных покупок для личного пользования граждан представители госструктур обсудили варианты дальнейших действий с пошлиной. На встрече рассмотрели варианты снижения беспошлинного порога до 500 евро (предложение Минпромторга), 200 евро (предложение Минфина и таможни) или полной его отмены с введением пошлины на посылки любой стоимости (этого хочет Минэкономразвития). Представители маркетплейсов, «Почты России» и ФАС выступают за сохранение текущего значения в 1000 евро.

Напомним, что текущий лимит действует до 31 марта, после чего правительству придется его пересматривать. Если будет принято решение о снижении порога, зарубежная техника, электроника и другие товары из-за границы резко подорожают внутри РФ. Позволить её себе смогут еще меньше людей, и им придется присмотреться к «отечественным» девайсам и устройствам. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+347
den3221
Это не от техники отучить, замены то нет, а побольше денег содрать.
Сегодня в 12:46
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Pavel Nikiforov
+666
Pavel Nikiforov
Сначала пусть научатся альтернативу делать. А то опять хотят г.вно откровенное пропихнуть за счет заградительных пошлин.
Или это еще одна из мер самосвержения путем внедрения непопулярных мер?
2 часа назад в 14:03
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YABLOKOFON
+84
YABLOKOFON
В Росиии что то снова подорожает? Никогда такого не было и вот опять
2 часа назад в 14:07
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