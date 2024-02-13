Власти придумали, как отучить россиян от зарубежной техники. Хитро и эффективно



Правительство РФ обсуждает снижение беспошлинного порога на зарубежные товары. Об этом пишет РБК.



До 2019 года в стране действовал лимит в 1000 евро: именно до такой стоимости посылки из-за рубежа покупатель мог избежать уплаты пошлины. К январю 2020 года порог снизился до 200 евро, но весной 2022-го снова был поднят до 1000 евро. Теперь власти обсуждают возможность повторного его снижения.







Согласно источнику, на межведомственном совещании по вопросу зарубежных покупок для личного пользования граждан представители госструктур обсудили варианты дальнейших действий с пошлиной. На встрече рассмотрели варианты снижения беспошлинного порога до 500 евро (предложение Минпромторга), 200 евро (предложение Минфина и таможни) или полной его отмены с введением пошлины на посылки любой стоимости (этого хочет Минэкономразвития). Представители маркетплейсов, «Почты России» и ФАС выступают за сохранение текущего значения в 1000 евро.



Напомним, что текущий лимит действует до 31 марта, после чего правительству придется его пересматривать. Если будет принято решение о снижении порога, зарубежная техника, электроника и другие товары из-за границы резко подорожают внутри РФ. Позволить её себе смогут еще меньше людей, и им придется присмотреться к «отечественным» девайсам и устройствам.