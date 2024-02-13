Власти придумали, как отучить россиян от зарубежной техники. Хитро и эффективно

Правительство РФ обсуждает снижение беспошлинного порога на зарубежные товары. Об этом пишет РБК.
До 2019 года в стране действовал лимит в 1000 евро: именно до такой стоимости посылки из-за рубежа покупатель мог избежать уплаты пошлины. К январю 2020 года порог снизился до 200 евро, но весной 2022-го снова был поднят до 1000 евро. Теперь власти обсуждают возможность повторного его снижения.
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Согласно источнику, на межведомственном совещании по вопросу зарубежных покупок для личного пользования граждан представители госструктур обсудили варианты дальнейших действий с пошлиной. На встрече рассмотрели варианты снижения беспошлинного порога до 500 евро (предложение Минпромторга), 200 евро (предложение Минфина и таможни) или полной его отмены с введением пошлины на посылки любой стоимости (этого хочет Минэкономразвития). Представители маркетплейсов, «Почты России» и ФАС выступают за сохранение текущего значения в 1000 евро.
Напомним, что текущий лимит действует до 31 марта, после чего правительству придется его пересматривать. Если будет принято решение о снижении порога, зарубежная техника, электроника и другие товары из-за границы резко подорожают внутри РФ. Позволить её себе смогут еще меньше людей, и им придется присмотреться к «отечественным» девайсам и устройствам.